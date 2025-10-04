Katia Pedrotti, cosa fa oggi 20 anni dopo il GF: l’amore con Ascanio, la crisi e il nuovo lavoro Dopo il Grande Fratello, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno costruito una famiglia e una carriera lontana dalla tv. Ecco cosa fanno oggi, 20 anni dopo.

Era il 2004 quando Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si incontrarono nella Casa del Grande Fratello. Lei inizialmente diffidente, lui instancabile nel corteggiamento: un rapporto nato tra battute e discussioni che, fuori dalle telecamere, si trasformò in un amore vero. "Forse è proprio questo che ha funzionato per noi: ci siamo conosciuti al contrario, prima i difetti, poi i pregi", ha raccontato Ascanio. Nel 2005 il matrimonio al Castello di Bracciano, trasmesso in diretta tv, e la nascita dei due figli, Matilda e Tancredi, hanno consolidato un legame che resiste da vent’anni.

Le difficoltà e la crisi superata

Come ogni coppia, anche Katia e Ascanio hanno attraversato momenti difficili. Dopo la nascita della primogenita Matilda, i due hanno vissuto una crisi che rischiò di dividerli. "Avevo la sensazione di non esistere più per lei, poi ci siamo ritrovati", ha confidato Pacelli. Anche oggi non mancano i litigi, spesso legati all’educazione dei figli: "Quando so di avere torto lo blocco perfino su WhatsApp e Instagram", ha ammesso Katia con ironia. Ma, nonostante gli scontri, l’amore tra i due resta saldo, come dimostrano i 20 anni di matrimonio festeggiati lo scorso aprile con una dedica emozionante: "Sei tutto quello che voglio oggi, domani e domani ancora. Ti amo".

Dal Grande Fratello alla nuova vita professionale di Katia Pedrotti

Oggi Katia e Ascanio hanno scelto di vivere lontani dai riflettori, fatta eccezione per qualche spot pubblicitario o ospitata tv. Katia è diventata influencer e lavora soprattutto con i social, occupandosi di moda, accessori, bellezza e lifestyle. "Mi occupo di moda, accessori, gioielli, tisane, integratori, candele, cura del corpo", ha spiegato. Ascanio, invece, ha seguito la sua passione per il golf ed è da anni general manager del circolo Terre dei Consoli, oltre a essere consigliere della Federazione Italiana Golf. Una quotidianità diversa da quella degli esordi televisivi, ma che rispecchia pienamente la solidità e la serenità conquistate in questi vent’anni di vita insieme.

Un amore cresciuto lontano dai riflettori

Oggi Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno scelto una vita lontana dal clamore televisivo, pur senza rinunciare del tutto al piccolo schermo. Dopo anni dedicati alla famiglia e alle passioni personali, Ascanio è tornato proprio al Grande Fratello, questa volta come opinionista della nuova edizione partita la scorsa settimana. Katia, invece, continua la sua carriera da influencer nel settore moda e lifestyle, ma senza dimenticare le origini televisive: sarà infatti ospite a Verissimo domani, per raccontare la sua vita di oggi, tra amore, figli e un legame che dura da vent’anni.

