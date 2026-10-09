Katia Follesa e l'ossessione per Ozempic: e il momento di dire basta ai professoroni da tastiera. Le TAC fatevele voi e lasciateci vivere Un post scatena le insinuazioni sui social. La comica risponde con sarcasmo e racconta il dolore che sta attraversando, sollevando una questione ben più grande del suo peso

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Twitter All'anagrafe Mike Ciraci, scrivo di costume, cronaca e personaggi più o meno consapevoli di esserlo. Mi interessano soprattutto le contraddizioni, possibilmente quelle altrui.

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C’è una nuova ossessione che sembra aver contagiato i social da un po di tempo: scoprire chi si fa le punturine per dimagrire. Una sorta di caccia al dopato, con la differenza che non servono test antidoping o cartelle cliniche. Basta aprire i social, individuare qualcuno che abbia perso qualche chilo e improvvisarsi endocrinologi. Possibilmente senza aver mai aperto un libro di medicina. Sotto al mirino la comica e conduttrice Katia Follesa.

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Katia Follesa e le accuse sui farmaci dimagranti: il processo social

L’ultima a finire sotto la lente d’ingrandimento di questi luminari della farmacologia da sezione commenti è Katia Follesa. La comica e conduttrice televisiva, apparsa visibilmente dimagrita in un recente post, è stata immediatamente sottoposta alla consueta visita medica collettiva da parte dei leoni da tastiera, quella che nessuno ha richiesto ma che su Instagram viene generosamente offerta a chiunque abbia un profilo pubblico e sia famoso.

«Wegovy o Mounjaro come se piovesse… Brava Katia», scrive un’utente, con tanto di faccine contrariate.

Un’altra domanda: «Katya… anche tu Ozempic?».

Una diagnosi formulata con la precisione di chi, evidentemente, riesce a individuare un principio attivo persino attraverso lo schermo del telefono. Il ragionamento, del resto, è piuttosto elementare: se una donna dimagrisce, deve esserci sotto qualcosa. E quel qualcosa, naturalmente, dev’essere motivo di disapprovazione e sgomento. Da qualche tempo a questa parte nell’immaginario di certi commentatori il dimagrimento è accettabile soltanto se accompagnato da mesi di palestra, diete ferree e una discreta dose di sofferenza. Se invece c’è di mezzo un farmaco, anche quando prescritto per ragioni mediche, scatta l’accusa di aver barato. Quasi come se perdere peso fosse una competizione sportiva e non una questione che riguarda, prima di tutto, la salute e la vita privata delle persone.

La morte della madre e la risposta alle insinuazioni: "Riprenderò tutti i chili"

Peccato che, nel caso di Katia Follesa, gli investigatori della bilancia abbiano trascurato un dettaglio. Sua madre è morta un mese fa.

A raccontarlo è stata la stessa comica, attraverso alcune storie dal suo profilo Instagram ( @Katioska76 ), rispondendo direttamente alle insinuazioni sul suo dimagrimento.

«Prometto che appena smaltisco il lutto riprenderò tutti i chili che ho perso, così potrete dormire sonni tranquilli. Io tengo tanto al vostro benessere».

Una risposta di un sarcasmo quasi disarmante quanto tagliente. Perché è difficile immaginare qualcosa di più grottesco di una donna costretta a parlare della morte della madre per giustificare il proprio peso davanti a degli sconosciuti. Eppure siamo arrivati anche a questo.

Ozempic e gli altri farmaci: quando dimagrire diventa una colpa

Follesa ha poi aggiunto: «Se dovessi aumentare troppo di peso farò anche io le punturine. È tutto». Ed è una frase che merita attenzione, perché smonta anche l’altra grande ossessione di questa vicenda: la convinzione che assumere un farmaco per perdere peso sia qualcosa di cui vergognarsi. Ozempic, Wegovy e Mounjaro sono diventati, nel linguaggio dei social, una specie di marchio d’infamia. Basta pronunciarne il nome per evocare l’immagine di qualcuno che, anziché impegnarsi, avrebbe scelto la strada più comoda. Una narrazione piuttosto superficiale, aggiungerei. Parliamo infatti di medicinali con indicazioni terapeutiche precise, impiegati, a seconda del prodotto, nel trattamento del diabete di tipo 2 e nella gestione del peso in determinate condizioni cliniche. Farmaci che richiedono valutazioni mediche, che possono avere effetti indesiderati e che non andrebbero certo utilizzati con la leggerezza con cui si ordinano degli integratori online.

Discutere del loro uso improprio è legittimo, anzi necessario. Ma trasformare il semplice sospetto che qualcuno li assuma in un’accusa morale è un’altra faccenda. Soprattutto perché, a ben vedere, non si capisce quale sarebbe il reato. Aver perso peso senza aver pubblicato trenta storie dalla palestra? Oppure aver eventualmente seguito una terapia prescritta da un medico senza chiedere prima l’autorizzazione ai propri follower? Il problema è che siamo talmente abituati a considerare il corpo dei personaggi famosi un bene pubblico da esserci convinti che debbano rendere conto anche delle oscillazioni della bilancia.

E se poi qualcuno dimagrisce, bisogna sapere perché. Se ingrassa, bisogna sapere perché. Se cambia qualcosa del proprio aspetto, bisogna individuarne la causa, possibilmente la più maliziosa. Tutto questo, naturalmente, spacciato per semplice curiosità. Ma la curiosità, quando pretende spiegazioni su questioni che non la riguardano, ha un altro nome: invadenza.

E qui arriva la parte più sgradevole dell’intera vicenda.

Katia Follesa ha dovuto tirare in ballo la morte della madre per interrompere un processo che non avrebbe nemmeno dovuto iniziare. Costretta, ha dovuto mettere sul tavolo un dolore privato affinché degli sconosciuti potessero prendere in considerazione l’ipotesi che, forse, dietro qualche chilo perso non ci fosse necessariamente una punturina.

Come se il lutto fosse una giustificazione sufficientemente grave da meritare un’assoluzione.

E se invece avesse semplicemente deciso di dimagrire e avesse seguito una terapia? Se non avesse avuto alcuna voglia di raccontare le proprie ragioni?Sarebbe effettivamente cambiato qualcosa? La risposta, per quanto possa dispiacere ai periti della sezione commenti, è no.

Proprio perchè un personaggio pubblico può decidere di raccontare la propria vita questo non significa che il pubblico ne diventi proprietario. Essere famosi non comporta l’obbligo di depositare la propria cartella clinica su Instagram, né di spiegare ogni cambiamento fisico a chi ha deciso di trasformare una fotografia in una successiva indagine alla ricerca del colpevole.

Più che il dimagrimento di Katia Follesa, dovrebbe preoccuparci la disinvoltura con cui siamo diventati capaci poi di giudicare una persona senza sapere assolutamente nulla di quello che sta attraversando. Il problema, del resto, non è chi ricorre ai farmaci per dimagrire, ma la disinvoltura con cui si continua a giudicare il corpo dei personaggi famosi, costruendo diagnosi e retroscena sulla base di una fotografia e arrogandosi il diritto di entrare nella loro vita privata, senza conoscerne minimamente le circostanze. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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