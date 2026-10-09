Katia Follesa, la frecciata dopo gli insulti sul dimagrimento: “Riprenderò tutti i chili”. Poi la stoccata (dolorosa) che zittisce gli haters Il cambiamento fisico di della comica scatena i commenti sui social, ma dietro quei chili persi c'è un dolore privato molto forte: la sua risposta agli insulti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Una serie di commenti sul suo aspetto fisico, tante insinuazioni e una vicenda personale che nessuno conosceva. Katia Follesa ha deciso di rompere il silenzio dopo le critiche ricevute sui social per il suo evidente dimagrimento, e ha scelto di raccontare una realtà ben diversa da quella immaginata da alcuni utenti. La comica, che non ha mai perso la sua ironia nemmeno nei momenti più delicati, ha così spiegato che dietro questo drastico cambiamento c’è un lutto personale, la persona più importante in assoluto per lei se n’è andata. Di seguito, tutti i dettagli.

Katia Follesa, il dolore privato dietro la perdita di peso

Dopo essere finita in un vortice di commenti sul suo dimagrimento, Katia Follesa ha raccontato sui social di aver perso la madre circa un mese fa. Tutto è nato da alcune fotografie pubblicate l’8 ottobre insieme a Giacomo Poretti, scattate nei camerini del Teatro Oscar di Milano dopo uno spettacolo della rassegna "Fools – Il festival del giullare". Tra le reazioni degli utenti è comparsa anche la domanda: "Katia… anche tu Ozempic?". Di fronte alle insinuazioni, la comica ha deciso di condividere il dolore vissuto in silenzio, chiarendo così il motivo del cambiamento fisico.

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Katia Follesa, la replica ironica alle critiche social

Con la sua consueta ironia, Follesa ha risposto ai commenti facendo emergere l’inopportunità di giudicare l’aspetto altrui senza conoscere le circostanze personali. "Ho perso mia mamma, solo un mese fa. Ma prometto che appena smaltisco il lutto riprenderò tutti i chili che ho perso, così potrete dormire sonni tranquilli. Io tengo tanto al vostro benessere". La comica ha poi concluso con un’ulteriore provocazione: "Comunico inoltre che se dovessi aumentare troppo di peso farà anche io le "punturine". È tutto". Una risposta decisamente pungente che sottolinea la facilità con cui sui social si formulano supposizioni sulla vita degli altri.

Katia Follesa e il primo tour da solista, No Vabbè Mi Adoro

Katia Follesa è attualmente impegnata in una nuova avventura teatrale con il suo spettacolo, No Vabbè Mi Adoro, scritto insieme ad Angelo Pintus. Si tratta di un progetto speciale e molto atteso perché vede la comica esibirsi sul palco completamente da sola per la prima volta. Questa tournée, che attraversa l’Italia da ottobre fino alla primavera del 2027, preannuncia ai fan serate di puro divertimento e tante risate (D’altronde, potrebbe essere altrimenti con lei?). L’artista porta in scena – con la sua ironia – la quotidianità in modo semplice ed è uno spettacolo adatto a chiunque cerchi una serata di puro relax e tanta spensieratezza. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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