Katia Follesa, estate ‘bollente’ con Vincenzo Ferrera: chi è l’attore di Mare Fuori che le ha rubato il cuore Stando a recenti indiscrezioni, l'attrice e comica italiana avrebbe dimenticato da tempo l'ex Angelo Pisani. E adesso farebbe già sul serio con un noto collega. Ecco i dettagli.

Estate fa rima con amore, per Katia Follesa, che a quanto pare avrebbe ritrovato il sorriso dopo la rottura con lo storico compagno Angelo Pisani. La comica e attrice italiana, infatti, sarebbe già da tempo legata a Vincenzo Ferrera, noto interprete della serie italiana Mare Fuori. E stando a recenti indiscrezioni, il rapporto sarebbe così serio da aver spinto Follesa a presentare l’uomo alla sua famiglia. Compresa la figlia Agata (avuta proprio dall’ex Pisani). Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Katia Follesa, il nuovo compagno Vincenzo Ferrera e l’addio (definitivo) all’ex

Si chiude un capitolo, nella vita amorosa di Katia Follesa, e se ne apre uno decisamente nuovo. Nonostante gli ottimi rapporti con l’ex, Angelo Pisani, la comica avrebbe ormai voltato definitivamente pagina in ambito sentimentale. E adesso, almeno stando agli ultimi indizi social e alle indiscrezioni, sarebbe profondamente innamorata di un altro uomo: Vincenzo Ferrera, noto attore apparso nella serie Rai dei record Mare Fuori. A lanciare il rumor più recente è stato il giornalista Alberto Dandolo, all’interno della sua rubrica "I belli, i buoni, i cattivi" sul settimanale Oggi.

"Katia è innamoratissima", ha scritto infatti l’esperto di gossip, "al punto di aver ufficialmente presentato anche al suo ex compagno il comico Angelo Pisani". Insomma, l’attrice non avrebbe perso tempo, presentando il nuovo amore anche all’ex storico, che resta comunque in buonissimi rapporti con lei. In più, pare che Ferrera sia stato introdotto anche alla figlia di Follesa e dell’ex, Agata. Mentre Pisani, "ancora emotivamente legato all’ex moglie", avrebbe alla fine accettato la cosa "soprattutto per amore della figlia". Non si sa invece se anche Angelo abbia ritrovato l’amore come Katia.

Chi è Vincenzo Ferrera, il nuovo amore di Katia Follesa

Vincenzo Ferrera, nuovo compagno di Katia Follesa, è un attore classe 1973 originario di Palermo. Dopo aver completato gli studi, Ferrera ha seguito la sua passione per il teatro, lavorando per molto tempo con la compagnia Gruppo della Rocca, e si è formato artisticamente presso la Scuola del Teatro Biondo di Palermo. Nel corso degli anni ha ottenuto ruoli tv importanti, apparendo in serie come Mare Fuori (dove veste i panni del comandante Massimo), Distretto di Polizia 6, Un posto al sole, Il giovane Montalbano, Don Matteo 7 e Squadra Antimafia 7.

Quanto alla sua vita sentimentale, Ferrera ha sempre mantenuto il più stretto riserbo. Solo di recente si è iniziato a parlare di una frequentazione con la collega Katia Follesa. Rapporto che, stando ai primissimi indizi online, potrebbe essere iniziato già nel giugno del 2025.

