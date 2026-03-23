Katia Follesa, l’ex Angelo Pisani senza filtri sulla separazione (difficile): “Anni impegnativi". E svela come ha cambiato vita Dopo quasi 25 anni insieme a una bellissima figlia, i due comici hanno deciso di prendere strade diverse mantenendo intatto il loro grande affetto reciproco.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Katia Follesa e Angelo Pisani sono due celebri comici italiani, noti non solo per la loro lunga carriera televisiva ma anche per la storia d’amore durata quasi 25 anni. I due si sono conosciuti nel 1999 dietro le quinte di Zelig, quando lei in veste di fan chiese ad Angelo un autografo, ma la relazione sentimentale è iniziata ufficialmente soltanto più tardi, nel 2006. Nel 2010 è nata la loro unica figlia, Agata, e nonostante Angelo avesse chiesto a Katia di sposarlo durante uno spettacolo teatrale, la coppia non è mai arrivata al matrimonio. Angelo e Katia hanno lavorato spesso insieme in sit-com come Social Family e nello spettacolo teatrale Finché social non ci separi, dove ironizzavano proprio sulla loro vita di coppia, e nel 2024 hanno annunciato la fine della loro relazione. Una separazione graduale e complicata, ma durante la quale non hanno mai perso il grande affetto che provano l’uno per l’altra: ecco cosa ha rivelato Angelo Pisani proprio a proposito di questo.

Angelo Pisani e la separazione da Katia Follesa: "Cambiare vita a quasi 50 anni non è stato semplice"

"Ventitré anni d’amore. Insieme a mia figlia, Katia resta il grande amore della mia vita. Solo che, dopo tanti anni, ci siamo guardati in faccia e abbiamo ammesso che il nostro amore era cambiato – ha raccontato Angelo Pisani al Corriere della Sera – Cambiare vita a quasi 50 anni non è stato semplice. Inoltre, abbiamo maturato questa scelta qualche anno fa, mentre eravamo in tour insieme, il che aveva reso tutto ancora più strano, se vogliamo. Sono stati anni impegnativi, ma ora stiamo bene. Abbiamo un bell’equilibrio". Ad oggi i due appaiono spesso insieme, soprattutto in compagnia della figlia Agata, e non perdono momento per sottolineare l’enorme affetto che provano e proveranno sempre l’uno per l’altra.

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Angelo Pisani: "Dopo il boom di Zelig ho vissuto momenti di buio"

Nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, Anglo Pisani ha ripercorso anche il periodo difficile vissuto dopo il grande successo di Zelig. "Dopo il boom di Zelig ho vissuto momenti di buio profondo a cui è seguito un silenzio lunghissimo, durato anni. Finire così giovane sotto quei riflettori mi ha fatto pagare un grande scotto: la gente vedeva in me solo la maschera che indossavo con i Pali e Dispari. Non ero strutturato per questo e sono caduto in un buco nero: non uscivo più di casa", ha rivelato il comico. Prendendosi cura di sé stesso, Angelo è però riuscito ad uscire da questo periodo buio, e oggi continua con successo la sua carriera con grandi spettacoli soprattutto a teatro.

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