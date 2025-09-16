Katia Buchicchio, chi è la vincitrice di Miss Italia 2025. La gaffe clamorosa e la ‘fuga’ di Guè Pequeno Katia Buchicchio, 18enne della Basilicata, è la vincitrice di Miss Italia 2025: ecco chi è e cosa è successo in finale tra sorprese, scivoloni ed episodi imbarazzanti.

Katia Buchicchio è la vincitrice di Miss Italia 2025. La 18enne di Anzi, un paesino in provincia di Potenza (Basilicata), ha conquistato la corona del concorso di bellezza durante la finale condotta da Nunzia De Girolamo ieri sera – lunedì 15 settembre – e trasmessa in Eurovisione su San Marino TV e in streaming su Raiplay. La nuova ‘reginetta’ succede a Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, nel frattempo diventata un volto della Tv dopo aver affiancato Amadeus alla conduzione dello show La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. Sul podio dell’86edizione edizione dell’evento, insieme a Katia, sono salite Asia Campanelli, Miss Marche, e Fanny Tardioli, Miss Umbria, tra le 40 finaliste in gara.

Katia Buchicchio, chi è la vincitrice di Miss Italia 2025: età, famiglia, origini e fidanzato

Katia Buchicchio ha 18 anni, è diplomata al liceo scientifico e studia Odontoiatria e Protesi Dentaria a Roma. Fin da piccola ha coltivato una passione per il ricamo, tradizione di famiglia tramandata dalle nonne. Al momento della vittoria, la giovane ha voluto ringraziare il padre: "È il mio manager, mi ha accompagnato dalle tappe regionali fino a qui. È seduto lì sopra. Sono grata a lui e a tutta la mia famiglia. Una parte della mia corona è sua".

Bellezza mediterranea, Katia Buchicchio non era un volto noto prima del concorso: il suo profilo Instagram conta circa 3.000 follower, destinati senz’altro ad aumentare vertiginosamente nelle prossime ore. Sui social appare spesso con il fidanzato Michael Telesca. Il titolo di Miss Basilicata, vinto il 31 agosto a Melfi, le ha permesso di accedere alla finale nazionale, dove ha saputo distinguersi per eleganza, sicurezza e personalità, ma anche per un tratto distintivo particolare, ovvero l’apparecchio ai denti che ha conquistato diversi commenti d’apprezzamento sul web: "Katia Buchicchio è #MissItalia2025 ed è anche la prima Miss eletta con l’apparecchio ai denti. Chapeau!".

Miss Italia 2025: cosa è successo nella serata finale (15 settembre)

La finale si è svolta al PalaSavelli di Porto San Giorgio, con la conduzione di Nunzia De Girolamo. La giuria era composta da Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra e Maurizio Casagrande, presieduta da Francesca Pascale. La manifestazione, organizzata da Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron Enzo Mirigliani, ha riportato Miss Italia in Rai dopo diversi anni di assenza: l’evento era stato cancellato dai palinsesti di Viale Mazzini dopo l’edizione 2019, vinta da Carolina Stramare e condotta da Alessandro Greco, tornando quest’anno nell’orbita della tv pubblica, anche se solo in streaming su RaiPlay. La serata ha visto le 40 finaliste sfidarsi tra passerelle, prove di portamento, interviste e momenti musicali. Hanno partecipato alla serata diversi volti della tv e della musica, dai ballerini di Ballando con le stelle Samuel Peron e Veera Kinnune ai cantanti Serhat e Senhit dell’Eurovision Song Contest fino, all’esibizione di Guè Pequeno con Shablo, Tormento e Joshua il brano La Mia Parola, portato a Sanremo 2025. Tra questi, un episodio ha fatto discutere: Guè Pequeno ha abbandonato improvvisamente il palco, senza salutare il pubblico né le concorrenti, suscitando sorpresa e commenti sui social. Sul podio, oltre a Katia Buchicchio, sono salite Asia Campanelli, Miss Marche, e Fanny Tardioli, Miss Umbria. La serata ha alternato momenti di eleganza, interviste e intrattenimento, chiudendo con la proclamazione della vincitrice e i momenti salienti che hanno coinvolto il pubblico dal vivo e da casa.

Lo spoiler imbarazzante prima della proclamazione

Uno dei momenti della setata finito in trend ha riguardato proprio la proclamazione di Katia Buchicchio come vincitrice di Miss Italia 2025, anticipata durante la diretta da uno spoiler involontario e abbastanza clamoroso: quando Nunzia De Girolamo ha introdotto un videomessaggio per Asia Campanelli, sul ledwall è comparsa la scritta "Katia Buchicchio Miss Italia 2025", mentre il video era destinato in realtà a Fanny Tardioli. La conduttrice, visibilmente imbarazzata, ha commentato: "Ok, il video era per Fanny, hanno invertito l’ordine. Ora andiamo per Asia Campanelli, vediamo la sorpresa per te, anzi, a sorpresa: vediamo per chi è questo video". La regia ha poi provato a tornare in carreggiata trasmettendo i video corretti, ma la frittata ormai era fatta ed ha guastato in parte il brivido del risultato finale.

