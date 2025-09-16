Katia Buchicchio, "Miss Italia 2025 lascerà il suo fidanzato”: l’accusa e la reazione della ‘reginetta’
Dopo la vittoria del noto contest di bellezza, la studentessa di 18 anni ha ricevuto un particolare commento social a proposito del suo ragazzo: ecco quale.
Nella finale di Miss Italia che si è tenuta lo scorso 15 settembre a Porto San Giorgio, nella Marche, ha trionfato la giovane Katia Buchicchio, conquistando il tanto agognato titolo a soli 18 anni. Dopo la sua elezione, al di sotto delle foto social pubblicate sui profili della ragazza sono comparsi migliaia di commenti, alcuni positivi e altri meno. Uno su tutti, però, è riuscito ad attirare l’attenzione: di cosa si tratta.
"Miss Italia 2025 lascerà il suo fidanzato", la reazione al commento
Da quanto emerso negli ultimi giorni, la nuova Miss Italia Katia Buchicchio è fidanzata da ormai quattro anni con un ragazzo di nome Michael Telesca. Dopo l’elezione della ragazza al noto concorso di bellezza, sotto alle sue foto social sono apparsi tantissimi commenti, uno dei quali non è certo passato inosservato. "Lo lascerà come hanno fatto le altre Miss", ha infatti scritto un utente riferendosi al fidanzato di Katia, alludendo al fatto che alcune ragazze, dopo essere diventate Miss Italia, abbiano deciso di cambiare vita e, al contempo, anche fidanzato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Katia Buchicchio, almeno per il momento, non si è ancora espressa sul pungente commento che la vedrebbe pronta in un futuro non troppo lontano a lasciare il fidanzato. Di contro, però, lo stesso Micheal Telesca, fidanzato di Miss Italia, ha risposto al commento con alcune faccine che ridono, lasciando intendere di non essere per nulla preoccupato in merito a un possibile scenario di questo tipo. Su di lui per ora non abbiamo tantissime informazioni, ma sappiamo che ha 20 anni, che vive ad Anzi, in provincia di Potenza, e che gioca a calcio nella polisportiva della sua città. Sul profilo social di Katia Buchicchio è possibile vedere diverse foto con il fidanzato, con il quale ha una relazione da circa 4 anni.
Katia Buchicchio Miss Italia 2025, la reazione dei social
Dopo la proclamazione di Katia Buchicchio come Miss Italia 2025, il suo ultimo post social è stato inondato di commenti e messaggi d’affetto. "Uno splendore questa ragazza, lo dico sinceramente. Lineamenti naturali, molto fini, bellissimo fisico. Capelli stupendi… Sono molto felice che abbia vinto lei. Congratulazioni Katia", si legge in un commento su Instagram. E ancora: "Sorriso meraviglioso. Bellissima. Ti Auguro di diventare la Miss Italia più amata degli Italiani", "Davvero spettacolare! Forse la più bella degli ultimi anni", "Da lucano ti invio i miei migliori complimenti per questa splendida vittoria. Probabilmente sei la prima Miss Italia della Basilicata. Brava e bella". Un ottimo inizio per la nuova ‘reginetta’.
Potrebbe interessarti anche
Katia Buchicchio, chi è la vincitrice di Miss Italia 2025. La gaffe clamorosa e la ‘fuga’ di Guè Pequeno
Katia Buchicchio, 18enne della Basilicata, è la vincitrice di Miss Italia 2025: ecco...
Katia Ricciarelli, la vita privata: l’amore con Pippo Baudo, l’aborto e i tradimenti dell’ex famoso
Un percorso fatto di amori intensi, scelte difficili e dolori mai dimenticati: la vi...
Katia Follesa, estate ‘bollente’ con Vincenzo Ferrera: chi è l’attore di Mare Fuori che le ha rubato il cuore
Stando a recenti indiscrezioni, l'attrice e comica italiana avrebbe dimenticato da t...
Verissimo, Katia Ricciarelli su Pippo Baudo durissima contro Dina Minna: "Non la perdonerò mai"
La soprano, ospite di Silvia Toffanin domenica 14 settembre, rilancia contro la segr...
Pippo Baudo, l’amarezza di Katia Ricciarelli: “Nessuno mi ha detto che era morto, Mara Venier mi ha aiutato”. Il retroscena sul funerale
L’ex soprano e moglie del conduttore scomparso all’età di 89 anni si è sfogata dopo ...
Pippo Baudo, Katia Ricciarelli tuona contro il testamento: “La segretaria non merita la stessa eredità dei figli”
Per volontà del noto conduttore, parte del suo patrimonio andrà alla storica collabo...
Katia Ricciarelli, botta e risposta con Selvaggia Lucarelli: futuro incerto a Ballando con le stelle
La soprano di Rovigo è pronta a tornare in Tv, forse a Ballando con le Stelle nel 20...
One Piece 3 su Netflix si farà: l'annuncio con un emozionante trailer della seconda stagione e quando esce
Un primo emozionante trailer di One Piece 2 su Netflix svela la data d'uscita della ...