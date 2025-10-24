Katia Ancelotti, chi è la figlia di mister Carlo Ancelotti: il flop ad Amici e il 'tradimento' di Rino Gattuso
Scopriamo di più sulla primogenita del c.t. del Brasile, che nelle ultime ore si è scagliata contro il nuovo allenatore della Nazionale Italiana: cosa ha detto.
Katia Ancelotti è la prima figlia del noto allenatore del Brasile Carlo Ancelotti, nata il 18 aprile 1984 dal matrimonio con Luisa Gibellini. Katia ha un fratello di nome Davide e nel 2014 è convolata a nozze con il compagno Mino Fulco, con il quale ha avuto tre figli. Nonostante la donna abbia scelto una carriera molto diversa da quella del padre, con lui condivide il grande amore per il calcio e lo stesso fa con il marito, il quale lavora proprio come Responsabile dell’allineamento e della preparazione fisica. Di contro, Katia, che ad oggi vive a Madrid con la famiglia, è invece creatrice del marchio di abbigliamento Debate Clothing e proprietaria della Tenuta Il Poggio. Nelle ultime ore il suo nome è tornato alla ribalta per le dure parole che ha detto nei confronti di Rino Gattuso, c.t. della Nazionale: scopriamo di più.
Katia Ancelotti, il flop ad Amici e la separazione dei genitori
Sulla vita di Katia Ancelotti sappiamo inoltre che in passato ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi. Parliamo in particolare della terza edizione del programma, andata in onda tra il 2003 e il 2004, alla quale Katia ha partecipato come cantante senza però ottenere il successo sperato. Passando invece alla vita privata, Katia ha raccontato più volte come ha vissuto la separazione tra i suoi genitori. "Papà ha fatto da padre e da madre, la sua presenza si è percepita in casa. Mamma, che purtroppo non c’è più, era sempre via. Non ho ricordi di un Natale a tavola in famiglia. I nostri Natali erano a Milanello (il centro sportivo del Milan), una bellissima famiglia per tutti noi, ricordi indelebili. Ma ho capito con il tempo il senso di indipendenza di mia madre", ha rivelato al Corriere della sera.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Katia Ancelotti e la stoccata a Rino Gattuso
Nelle ultime ore, Katia Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista tra le pagine del Corriere della Sera durante la quale ha parlato del rapporto tra il padre Carlo Ancelotti e l’allenatore Rino Gattuso, lanciando all’attuale c.t. della Nazionale Italia una stoccata bella e buona. "Non si sono più sentiti né visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l’Italia ci vada. Sarebbe bella una finale Brasile-Italia. L’ultima c’era stata nel 1994, papà era il secondo di Sacchi. Gattuso dov’era?", ha infatti affermato Katia senza mezzi termini. Una frase che fa riferimento a ciò che è accaduto circa sei anni fa, quando Ancelotti, esonerato dal Napoli a causa dei risultati negativi in campionato, è stato sostituito da Gattuso. Una situazione che ha portato i due allontanarsi dal momento che Gattuso, figlioccio di Ancelotti, non ha nemmeno avvisato il maestro di quanto stesse accadendo.
Potrebbe interessarti anche
Katia Pedrotti, cosa fa oggi 20 anni dopo il GF: l’amore con Ascanio, la crisi e il nuovo lavoro
Dopo il Grande Fratello, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno costruito una famigl...
Katia Buchicchio, "Miss Italia 2025 lascerà il suo fidanzato”: l’accusa e la reazione della ‘reginetta’
Dopo la vittoria del noto contest di bellezza, la studentessa di 18 anni ha ricevuto...
Katia Ricciarelli, la vita privata: l’amore con Pippo Baudo, l’aborto e i tradimenti dell’ex famoso
Un percorso fatto di amori intensi, scelte difficili e dolori mai dimenticati: la vi...
Katia Buchicchio, chi è la vincitrice di Miss Italia 2025. La gaffe clamorosa e la ‘fuga’ di Guè Pequeno
Katia Buchicchio, 18enne della Basilicata, è la vincitrice di Miss Italia 2025: ecco...
Domenica In, perché è saltata l’intervista a Katia Ricciarelli. Mara Venier: “Dispiaciuta per le cose dette a Verissimo”
Nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In non ci sarà Katia Ricciarell...
Pippo Baudo, la frecciata di Katia Ricciarelli al figlio Alex: "Le pal*e sono tante"
La soprano risponde a una domanda sulle dichiarazioni del figlio di Pippo Baudo a Ve...
Verissimo, Katia Ricciarelli su Pippo Baudo durissima contro Dina Minna: "Non la perdonerò mai"
La soprano, ospite di Silvia Toffanin domenica 14 settembre, rilancia contro la segr...
Magalli spara a zero su Katia Ricciarelli: “Le piaceva il gioco”. E svela il motivo della separazione da Baudo
Il conduttore e autore ha attaccato la soprano in un'intervista infuocata, senza ris...