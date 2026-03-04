Kate Winslet perde un leggendario primato dopo trent'anni Owen Cooper strappa a Kate Winslet un singolare primato, rimasto nelle mani dell'attrice per trent'anni

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Kate Winslet perde un record che resisteva da trent’anni. Ai 2026 Actor Awards (il nuovo nome degli Screen Actors Guild Awards) l’attrice britannica non è stata protagonista sul palco, ma indirettamente al centro dell’attenzione: il primato di più giovane vincitrice individuale nella storia del premio è passato a Owen Cooper, 16 anni. Winslet aveva stabilito il record nel 1995, quando a soli 20 anni vinse il SAG Award per la sua interpretazione di Marianne Dashwood in Ragione e sentimento, l’adattamento del romanzo di Jane Austen diretto da Ang Lee. Nel film recitava accanto a Emma Thompson, Alan Rickman e Hugh Grant. Da allora nessuno era riuscito a battere quel risultato anagrafico, nonostante il ricambio generazionale nel cinema e in televisione. Il record è rimasto intatto fino al 2026, proprio nell’anno in cui la cerimonia ha cambiato nome diventando ufficialmente Actor Awards.

Owen Cooper, l’astro nascente

A superarla è stato Owen Cooper, premiato come Outstanding Performance by a Male Actor in a TV Movie or Limited Series per la miniserie Netflix Adolescence. Nella serie interpreta un tredicenne che commette un omicidio, un ruolo centrale e complesso che lo ha messo in competizione anche con Stephen Graham, co-creatore del progetto insieme a Jack Thorne e interprete del padre del ragazzo. Cooper non era presente alla cerimonia di Los Angeles; a ritirare il premio è stato Damson Idris, che ha ironizzato dal palco prima di dedicargli la vittoria. Il traguardo agli Actor Awards si aggiunge a una serie di primati conquistati dall’attore britannico negli ultimi mesi. Nel settembre 2025, a 16 anni, è diventato il più giovane vincitore maschile di un Primetime Emmy Award come miglior attore non protagonista in una miniserie o serie antologica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una serie di traguardi e un cambio di testimone

Successivamente Cooper ha vinto anche il Golden Globe come miglior attore non protagonista in televisione, diventando il più giovane premiato nella categoria e il secondo più giovane vincitore in assoluto nella storia dei Golden Globe, dietro solo a Ricky Schroder, che nel 1980 vinse a 9 anni per Il campione. Cooper aveva girato Adolescence a 14 anni e, mentre la serie usciva e iniziava a raccogliere riconoscimenti, lui era ancora impegnato con gli esami GCSE nel Regno Unito. Attualmente è sul set di Cry to Heaven, nuovo progetto diretto da Tom Ford.

Per Kate Winslet si chiude così un capitolo simbolico: un record legato agli inizi della sua carriera, quando era ancora lontana dal Titanic che l’avrebbe resa una star globale. Dopo tre decenni, quel primato passa a una nuova generazione di attori.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Guida TV

Marte Sky Documentaries 22:15

Marte Sky Documentaries 23:10

Marte Sky Documentaries 17:35

Marte Sky Documentaries 18:30

Marte Sky Documentaries 14:40

Marte Sky Documentaries 15:40

Potrebbe interessarti anche