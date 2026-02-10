Kate Middleton e William rompono il silenzio sullo zio coinvolto nel caso Epstein, l'ex maggiordomo: "Sanno che è grave" I Principi del Galles scelgono di esporsi mentre l’ombra dello scandalo Epstein torna a coprire la Corona secondo le parole dell'ex maggiordomo.

L’inserimento dell’ex maggiordomo di Re Carlo nel racconto che ruota attorno al caso Epstein aggiunge un tassello ulteriore a una vicenda che continua a creare tensioni profonde all’interno della Famiglia Reale britannica. I nuovi file su Jeffrey Epstein, resi pubblici in questi giorni, rischiano infatti di travolgere nuovamente l’istituzione monarchica, aggravando la posizione dell’ex principe Andrea e rendendo inevitabile una presa di posizione da parte di William e Kate. Una scelta tutt’altro che scontata, ma apprezzabile.

Le parole di William e Kate Middleton

I nuovi documenti legati a Jeffrey Epstein hanno riacceso l’attenzione su una storia che, a distanza di anni, continua a produrre conseguenze pesanti. Il Principe William e la Principessa Kate hanno espresso la loro "profonda preoccupazione" per le "continue rivelazioni" contenute nei file. Una posizione resa pubblica attraverso una nota diffusa da Kensington Palace, che rappresenta la prima dichiarazione ufficiale dei Principi del Galles su una vicenda che coinvolge direttamente l’ex principe Andrea, fratello di Re Carlo III.

Nel comunicato viene sottolineato come il pensiero di William e Kate sia "rivolto alle vittime", mentre il nome di Andrea non viene mai citato. Un dettaglio tutt’altro che casuale, che rafforza l’idea di una distanza ormai netta e difficilmente colmabile.

Kate in Gran Bretagna, William in Arabia Saudita

Nonostante nelle apparizioni pubbliche Kate Middleton sia apparsa serena, dietro le quinte la preoccupazione sarebbe condivisa con William, soprattutto alla luce delle notizie che continuano a emergere sul rapporto tra Andrea, Sarah Ferguson e Jeffrey Epstein. Uno scandalo che non tocca solo la Monarchia britannica, ma che rischia di compromettere ulteriormente la credibilità dell’istituzione. Prima di partire per l’Arabia Saudita, per un viaggio diplomaticamente delicato, William avrebbe sentito la necessità di chiarire pubblicamente la propria posizione. L’obiettivo era evitare qualsiasi dubbio su una possibile connivenza o accettazione della situazione, prendendo le distanze in modo definitivo dallo zio.

La linea dura dei Principi del Galles William non vuole essere in alcun modo immischiato nella questione e, da tempo, si è dimostrato particolarmente duro nei confronti dello zio. Oggi più che mai, la sua intenzione è quella di ribadire una condanna senza ambiguità. È in questo contesto che un portavoce di Kensington Palace ha diffuso la posizione ufficiale dei Principi del Galles, poco prima della partenza di William.

Le rivelazioni dell’ex maggiordomo di Re Carlo

A spiegare le motivazioni di questa scelta è stato l’ex maggiordomo di Re Carlo, Grant Harrold, che ha fornito una chiave di lettura interna alla decisione dei Principi del Galles. "Non sono sorpreso. Sebbene William abbia preso le distanze da tutto questo il più possibile, ci sono stati momenti in cui i suoi sentimenti sono stati chiari, come il loro gelido scambio di battute al funerale della Duchessa di Kent. William non vorrà avere assolutamente nulla a che fare con suo zio, e Kate farà lo stesso. Vorranno prendere attivamente le distanze da Andrea e Sarah Ferguson". Harrold ha poi approfondito il significato della dichiarazione pubblica: "Il fatto che abbiano fatto coming out pubblicamente la dice lunga. Credo che siano consapevoli della gravità della situazione. Il famoso motto della defunta Regina era ovviamente ‘mai lamentarsi, mai dare spiegazioni’, ma William è molto diverso. Vuole affrontare queste cose a viso aperto. Non vuole scherzare o nascondere la testa sotto la sabbia".

