“Kate Middleton terrorizzata da Andrea”. L’indiscrezione choc sulla moglie di William. Cosa sappiamo
Una recente uscita a cavallo del fratello di Carlo avrebbe indispettito i Reali. E in particolare la moglie di William, preoccupata per la vicinanza dello zio acquisito.
Ancora una volta i riflettori tornano ad accendersi sul principe Andrea Mountbatten-Windsor, fresco di revoca dei titoli e degli onori da parte di re Carlo. Dopo essere stato ‘pizzicato’ a cavallo nella tenuta del Castello di Windsor, Andrea avrebbe suscitato irritazione nei futuri regnanti William e Kate. E la Middleton in particolare, stando a fonti vicine alla Royal Family, avrebbe espresso timore per la vicinanza del fratello di Carlo alla sua famiglia. Ma fino a che Andrea non accetterà il trasferimento a Sandringham, le tensioni tra i reali sembrerebbero destinate a continuare. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Kate Middleton, l’indiscrezione choc sul ‘terrore’ per l’ex principe Andrea
Fonti vicine ai Windsor raccontano che la cavalcata di Andrea, avvenuta lo scorso 17 novembre, avrebbe irritato profondamente re Carlo e messo a disagio anche il principe William e la principessa Kate. Al centro dei dissapori, dopo che il principe è stato privato dei suoi titoli dal fratello, resterebbe la questione della Royal Lodge, la storica residenza di 30 stanze che Andrea occupa grazie a fondi pubblici e dalla quale dovrebbe essere presto sfrattato per trasferirsi a Sandringham.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il trasloco sembra però in sospeso, e la volontà di Andrea di rimanere nei pressi della residenza a Windsor – come dimostrato con l’ultima cavalcata ‘ribelle’ – non sarebbe per nulla gradita a Kate e William, appena trasferitisi a due chilometri di distanza. "Catherine rabbrividisce al pensiero di vivere così vicino alla Royal Lodge mentre il principe Andrea è ancora lì", avrebbe svelato una fonte vicina alla famiglia.
L’espediente di Andrea per sfuggire ai paparazzi
A creare ulteriore imbarazzo sarebbero state le modalità con cui Andrea avrebbe lasciato la sua residenza, per recarsi a cavallo nel parco di Windsor. Secondo fonti anonime, l’ex principe sarebbe stato "fatto uscire di nascosto dalla Royal Lodge, probabilmente nascondendosi sul sedile posteriore di un’auto". E al termine della ‘scampagnata’, sarebbe rientrato a casa "allo stesso modo in auto, per evitare di essere scoperto". Una decisione che avrebbe mandato su tutte le furie il sovrano Carlo: "Il re non sarà contento che suo fratello sia stato fotografato mentre cavalca nel parco".
Il trasloco di Andrea nella tenuta di Sandringham, comunque, dovrebbe essere imminente. Ad attenderlo una casa all’interno degli 8mila ettari di proprietà privata del sovrano, dove l’ex principe vivrà totalmente a spese del fratello. Ma come sottolinea una fonte vicina alla famiglia, "il trasferimento non arriverà mai abbastanza presto per allontanarlo da Windsor".
Potrebbe interessarti anche
Kate Middleton e William cambiano casa, ma un dettaglio ‘paranormale’ ostacola il trasloco
I due reali sarebbero intenzionati a cambiare residenza per problemi di spazio. Eppu...
Tragedia per William e Kate Middleton: muore lo storico amico Ben Duncan. Chi era
È scomparso all'età di 45 anni l'amico della coppia reale inglese. Fatale un volo da...
Il principe William già pensa a quando sarà Re: "Farò dei cambiamenti". Poi il dolore per la malattia di Kate Middleton
Il futuro re, William, confessa i piani per cambiare la monarchia, svela i timori pe...
Kate Middleton: accoglienza principesca per Melania e doppia stoccata epica per Meghan Markle
Anche la visita di Stato del Presidente Usa e della First Lady si trasforma in un'oc...
5 serie Tv da vedere su Netflix che fanno discutere ancora molto
Dalle vicende della famiglia reale britannica ai crimini più inquietanti, ecco le se...
Belen ‘folgora’ De Martino (che perde le staffe): l’indiscrezione choc sul conduttore di Affari Tuoi
Stando a recenti indiscrezioni, il presentatore di Affari Tuoi avrebbe reagito malis...
Alessandra Mastronardi a un passo dalle nozze (ma il fidanzato vuole rinunciare)
Tutti i film in onda stasera, mercoledì 19 novembre 2025: nella Donna per me l'attri...
Frankenstein di Guillermo Del Toro, un viaggio tra le ombre di Scozia e i ghiacci del Canada: le location mozzafiato
Dal lago gelato in Ontario ai palazzi storici del Regno Unito, Del Toro trasforma lo...