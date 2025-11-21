“Kate Middleton terrorizzata da Andrea”. L’indiscrezione choc sulla moglie di William. Cosa sappiamo Una recente uscita a cavallo del fratello di Carlo avrebbe indispettito i Reali. E in particolare la moglie di William, preoccupata per la vicinanza dello zio acquisito.

Ancora una volta i riflettori tornano ad accendersi sul principe Andrea Mountbatten-Windsor, fresco di revoca dei titoli e degli onori da parte di re Carlo. Dopo essere stato ‘pizzicato’ a cavallo nella tenuta del Castello di Windsor, Andrea avrebbe suscitato irritazione nei futuri regnanti William e Kate. E la Middleton in particolare, stando a fonti vicine alla Royal Family, avrebbe espresso timore per la vicinanza del fratello di Carlo alla sua famiglia. Ma fino a che Andrea non accetterà il trasferimento a Sandringham, le tensioni tra i reali sembrerebbero destinate a continuare. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Kate Middleton, l’indiscrezione choc sul ‘terrore’ per l’ex principe Andrea

Fonti vicine ai Windsor raccontano che la cavalcata di Andrea, avvenuta lo scorso 17 novembre, avrebbe irritato profondamente re Carlo e messo a disagio anche il principe William e la principessa Kate. Al centro dei dissapori, dopo che il principe è stato privato dei suoi titoli dal fratello, resterebbe la questione della Royal Lodge, la storica residenza di 30 stanze che Andrea occupa grazie a fondi pubblici e dalla quale dovrebbe essere presto sfrattato per trasferirsi a Sandringham.

Il trasloco sembra però in sospeso, e la volontà di Andrea di rimanere nei pressi della residenza a Windsor – come dimostrato con l’ultima cavalcata ‘ribelle’ – non sarebbe per nulla gradita a Kate e William, appena trasferitisi a due chilometri di distanza. "Catherine rabbrividisce al pensiero di vivere così vicino alla Royal Lodge mentre il principe Andrea è ancora lì", avrebbe svelato una fonte vicina alla famiglia.

L’espediente di Andrea per sfuggire ai paparazzi

A creare ulteriore imbarazzo sarebbero state le modalità con cui Andrea avrebbe lasciato la sua residenza, per recarsi a cavallo nel parco di Windsor. Secondo fonti anonime, l’ex principe sarebbe stato "fatto uscire di nascosto dalla Royal Lodge, probabilmente nascondendosi sul sedile posteriore di un’auto". E al termine della ‘scampagnata’, sarebbe rientrato a casa "allo stesso modo in auto, per evitare di essere scoperto". Una decisione che avrebbe mandato su tutte le furie il sovrano Carlo: "Il re non sarà contento che suo fratello sia stato fotografato mentre cavalca nel parco".

Il trasloco di Andrea nella tenuta di Sandringham, comunque, dovrebbe essere imminente. Ad attenderlo una casa all’interno degli 8mila ettari di proprietà privata del sovrano, dove l’ex principe vivrà totalmente a spese del fratello. Ma come sottolinea una fonte vicina alla famiglia, "il trasferimento non arriverà mai abbastanza presto per allontanarlo da Windsor".

