Kate Middleton, svolta sul testamento di Re Carlo: “William escluso. I 2 miliardi vanno a Harry”. Lo scontro con Camilla Stando a fonti di palazzo, il primogenito di Diana sarebbe stato eliminato dall'eredità del padre. Alla base una possibile lite. Ma si attendono conferme ufficiali.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Tira aria pessima dalle parti di Buckingham Palace. Secondo una fonte di palazzo, Re Carlo III avrebbe incredibilmente escluso il suo successore al trono, William, dal testamento. Alla base della scelta, pare, una lite dietro le quinte, legata al ritorno del fratello Harry e di Meghan Markle in patria. Ma sembra che le tensioni coinvolgano anche Kate Middleton e Camilla, consorte di Carlo, anche loro possibili protagoniste di recenti scontri a palazzo. E se davvero William non dovesse figurare nel testamento del padre, sfumerebbero per lui 2 miliardi circa di eredità. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Kate Middleton, la svolta nel testamento di Carlo e l’esclusione di William

Un colpo di scena clamoroso investe la Royal Family, che secondo recenti indiscrezioni di palazzo sarebbe attraversata da forti divisioni legate al ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito. A svelare il retroscena, una fonte anonima, che ha raccontato a Radar Online di una lite durissima tra William e Re Carlo III dietro le quinte. Il motivo? William avrebbe accusato il padre di essere stato fin troppo "morbido e permissivo" con il fratello Harry, e con la moglie, dopo le pesanti accuse emerse nell’autobiografia Spare.

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Questo, oltre a frizioni tra William, Kate e Camilla, avrebbe spinto il Re ad annunciare privatamente l’esclusione del primogenito dal testamento. Un colpo durissimo, che significherebbe la perdita per William di circa 2 miliardi di dollari di eredità paterna. "Il problema di William", ha raccontato una fonte, "è che pensa di sapere sempre cosa sia meglio. Carlo lo ha escluso dal testamento. William è rimasto sbalordito. Quindi, anche se un giorno diventerà re, non erediterà la fortuna reale che pensava di ricevere. Quella, stimata in 2 miliardi di dollari, andrà ora a beneficio dell’erede Harry".

Lo scontro a palazzo tra Camilla e Kate Middleton

In parte, come detto, la decisione sarebbe anche maturata per il (supposto) atteggiamento ostile di William e Kate Middleton nei confronti della moglie di Carlo, Camilla. Tutto perché lei, influenzando anche il marito, si sarebbe schierata apertamente dalla parte di Harry e consorte. "Questo", ha aggiunto la fonte, "ha portato a un acceso scontro a porte chiuse tra Kate e Camilla. E a quanto pare Kate ha contattato gli avvocati di palazzo in merito all’intera questione del testamento".

Un altro esperto Royal, Ian Pelham Turner, avrebbe poi confermato l’esistenza di simili dinamiche: "Ho sentito dire che non sembra esserci molto affetto familiare tra Camilla e William e Kate. Carlo sosterrà incondizionatamente sua moglie. Il ritorno di Harry è, a mio avviso, il primo segno della sua pubblica reazione di sfida".

Intanto, secondo una fonte, il principe William sarebbe "prevedibilmente furioso per l’imminente soggiorno di Harry a Buckingham Palace. Ha rinunciato a cercare di far ragionare Carlo ed è invece concentrato sul suo futuro regno, auspicando un’abdicazione anticipata il prima possibile".

"Ciò che ferisce davvero William", ha aggiunto la fonte anonima, "è che sembrava che fossero tutti impegnati a prepararlo per la successione. Tutti parlavano di una possibile abdicazione, e ora William è stato improvvisamente messo da parte ed escluso dal testamento, mentre Carlo stende il tappeto rosso per Harry ogni volta che ne ha l’occasione. È sconcertante e irritante allo stesso tempo, ma a quanto pare William ha smesso di cercare di capirlo".

Il patrimonio di William (anche senza eredità)

Stando a una recente classifica stilata dal Sunday Times, a livello economico William potrà comunque dormire sonni tranquilli. L’erede al trono, infatti, avrebbe un patrimonio che supera quello del padre, grazie soprattutto ai proventi del Ducato di Cornovaglia. Il marito di Kate potrebbe contare secondo le stime su circa 1,2 miliardi di sterline (quasi 1,5 miliardi di euro), mentre il semplice patrimonio personale di Carlo si aggirerebbe intorno ai 640 milioni di sterline. Una cifra che non collima però con i 2 miliardi citati dalla fonte anonima di palazzo, anche se nel computo (non confermato) potrebbero confluire altre voci che rientreranno nell’eredità di Carlo una volta aperto il testamento.

Quale che sia la cifra esatta, l’esclusione dall’eredità appare più un colpo morale (e personale) che non un vero danno economico per William. La lotta tra i Royals resta ancorata ai princìpi, e specialmente alle note tensioni tra i fratelli Harry e William. Da qui la noia dell’erede al trono per un supporto fin troppo evidente concesso al fratello. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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