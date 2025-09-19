Kate Middleton: accoglienza principesca per Melania e doppia stoccata epica per Meghan Markle Anche la visita di Stato del Presidente Usa e della First Lady si trasforma in un'occasione per dare fuoco alle polveri nel duello tra le reali cognate Kate e Meghan ( e ci si mette anche Melania Trump)

Anche la visita dei Trump in Inghilterra può essere un motivo per dare fuoco alle polveri dell’eterno duello tra Kate Middleton e sua cognata Meghan Markle. L’una, sposa dell’erede al trono William e amatissima futura regina, l’altra americana, moglie del figlio cadetto ("spare") di Re Carlo, Harry e accusata della sua ribellione scandalosa ai protocolli e ai ruoli.

Agli occhi dei sudditi innamorati di Kate quindi, le visite di stato sono sempre un’ottima occasione per osservarla in azione come apprendista regina. Un’occasione che è arrivata di nuovo con la visita dei Trump nel regno Unito e, in particolare, con uno speciale evento che ha visto Kate condividere il pomeriggio con la first lady Melania Trump per un incontro con un gruppo di scout.

Tra eleganze e miele, Kate (e Melania) vs Meghan: 2-0

Davanti a una folla di lupetti, Melania e Kate, raccontano le cronache reali, sono apparse affiatate e complici. E l’eleganza della principessa, nel lasciare le luci della ribalta alla signora Trump non è passata di certo inosservata. E la stampa specializzata, che ancora chiede la testa dell’Americana che vive ormai a migliaia di chilometri di distanza, un raggio che dovrebbe garantire l’impossibilità di fare danni, non ha perso l’occasione per analizzare il comportamento di Kate, naturalmente in antitesi a quello "abituale" di Meghan.

Ingrid Seward, nota royal watcher dalla penna velenosa, ha commentato così l’atteggiamento di Kate, mettendolo a confronto con quello di Meghan: "Credo, non abbiamo mai visto Meghan in quel modo con nessun’altra donna. Sembra sempre, guarda me, guarda Meghan, piuttosto che, come nel caso di Catherine, non guardare me, guarda Melania, lei è… è mia ospite". E ha aggiunto: "Catherine condivide la ribalta e, in effetti, è una persona generosa. In realtà ha dato la scena a Melania, perché Melania è la First Lady, e lei la stava intrattenendo, ed era un’ospite. Quindi, Catherine si è in qualche modo tirata indietro e si è concentrata solo sui bambini, mentre Melania ha potuto mostrarci com’è veramente".

Ci si poteva limitare a queste vellutate paroline che vanno ben oltre le insinuazioni? No, perchè non è passato inosservato nemmeno il gesto di Kate e Melania che hanno regalato ai bambini presenti all’incontro del miele biologico. E chi è che viene accusata di usare l’immagine dei suoi bambini per vendere i suoi prodotti healty food. Esatto, proprio l’ex attrice sposa di Harry. Una simbolica frecciata che non è certo passata inosservata.

