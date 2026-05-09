Kate Middleton in Italia, ecco perché viaggia senza William: il rimprovero a corte e il gesto che commuove i fan italiani Il ritorno pubblico della Principessa del Galles tra impegni simbolici, scelte familiari e un legame sempre più umano con chi affronta la malattia.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Kate Middleton torna protagonista della scena pubblica internazionale con una visita in Italia che, pur nascendo come appuntamento istituzionale, non manca di mostrare la sua consueta umanità. La Principessa del Galles si prepara infatti a un viaggio a Reggio Emilia, dove incontrerà realtà educative di rilievo mondiale e porterà avanti un progetto a cui tiene particolarmente, mentre emergono anche le ragioni della sua partenza senza William e una storia privata che ha commosso molti.

Kate Middleton in Italia: gli impegni della principessa inglese

La visita di Kate Middleton in Italia, prevista per il 13 e 14 maggio 2026, si concentra su un tema che da anni rappresenta uno dei cardini della sua attività pubblica: la prima infanzia. A Reggio Emilia la Principessa del Galles visiterà il Reggio Children e approfondirà il cosiddetto Reggio Emilia Approach, un modello educativo riconosciuto a livello internazionale per la sua attenzione allo sviluppo dei bambini nei primi anni di vita. Si tratta di un impegno che non ha il carattere della semplice formalità diplomatica, ma che si inserisce nel lavoro portato avanti attraverso il Centre for Early Childhood, fondato nel 2021 proprio da Kate. Un progetto che mira a studiare e promuovere politiche dedicate alla crescita emotiva e sociale dei più piccoli, con un’attenzione particolare alla relazione tra ambiente, famiglia e apprendimento.

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Perché il principe William non sarà in Italia con Kate Middleton

Uno degli aspetti che ha attirato maggiore attenzione riguarda l’assenza di William, che resterà in Inghilterra durante la visita. La scelta, secondo quanto emerso, non è legata a imprevisti o questioni istituzionali, ma a una decisione condivisa all’interno della famiglia. Sarebbe stata proprio Kate a preferire che il marito restasse con i figli George, Charlotte e Louis, così da garantire una presenza stabile durante la sua assenza. Una fonte vicina alla coppia ha spiegato che: "William resterà a casa per occuparsi di Louis, Charlotte e George", sottolineando come la gestione familiare resti una priorità assoluta per i due reali.

La dolce lettera di Kate ad una mamma veneta che ha commosso tutti

Parallelamente all’annuncio del viaggio, è emersa una vicenda personale che ha avuto grande risonanza. Una giovane mamma veneta, Claudia Zanir, ha ricevuto una lettera dalla Principessa del Galles dopo averle raccontato la propria battaglia contro un tumore. Nel messaggio, Kate Middleton scrive: "Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso: la tua positività e resilienza, nonostante le circostanze così difficili, sono davvero fonte di ispirazione". Parole che arrivano dopo anni di corrispondenza tra le due e che hanno assunto un significato ancora più forte nel momento in cui la donna ha condiviso la sua diagnosi. Claudia ha raccontato di aver scritto più volte alla Principessa nel corso degli anni, ricevendo inizialmente risposte istituzionali, ma trovando questa volta una risposta diversa, più personale.

L’abitudine di Kate Middleton corretta a Corte

Nel suo percorso all’interno della famiglia reale, Kate Middleton ha dovuto anche adattarsi a regole e dinamiche molto rigide. Tra le abitudini che nel tempo ha dovuto modificare c’è quella di parlare troppo durante gli incontri pubblici, un atteggiamento che lei stessa ha ammesso essere stato oggetto di bonari rimproveri da parte della famiglia reale. Kate ha raccontato in passato di essere stata "presa in giro" per la sua loquacità durante gli impegni ufficiali, riconoscendo di dover ancora perfezionare l’arte della comunicazione pubblica secondo il protocollo di Corte. Dobbiamo quindi presumere che limiterà i contatti con i fan italiani e i discorsi con i funzionari al minimo in questa visita.

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