Kate Beckinsale torna più letale che mai per sfidare il male in questo nuovo film da scoprire
Kate Beckinsale sarà la protagonista di un thriller profondo, tra rapimenti e drammi familiari: una storia dal forte carico emotivo che ci invita a riflettere.
Di recente l’abbiamo vista in Stolen Girl al fianco di Scott Eastwood ma, a quanto pare, Kate Beckinsale ricoprirà il ruolo principale anche in un altro film il cui titolo è The Savior. Si tratta di un thriller d’azione dal fortissimo carico emotivo, che vede dietro la macchina da presa Russell Mulcahy. La pellicola affronta una tematica importante che potremmo racchiudere in una semplice domanda: "Cos’è disposto a fare un genitore per salvare i propri figli?". Già da questo, potrete intuire che non si tratta di un classico thriller. Di seguito, tutti i dettagli.
The Savior, cosa sappiamo sul film thriller con Kate Beckinsale: la trama
Kate Beckinsale sarà la protagonista di The Savior, un thriller d’azione diretto da Russell Mulcahy. Il film segue Jordyn Parker (Beckinsale), una madre dipendente costretta a confrontarsi con il proprio passato violento per salvare la figlia rapita da trafficanti di esseri umani. Lo stile della pellicola sembra ispirarsi a Man on Fire, Collateral e Sicario, con un’atmosfera cupa simile a Prisoners e Se7en. La sceneggiatura è firmata da Marc Furmie e Jason Mavraidis, basandosi su un soggetto di Corey Large, che produce con 308 Ent insieme a Gordon Bijelonic, Jordan Nott e Marc Furmie. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Farid Vaziri, Tim Marlowe, mentre la produzione è finanziata da Lorcan Kavanagh e pink308, e la distribuzione da Noora. Le riprese inizieranno a fine febbraio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Large ha dichiarato che il film esplora fino a che punto un genitore è disposto a spingersi per salvare il proprio figlio, anche affrontando i demoni più oscuri: "The Savior si basa sul concetto che non c’è nulla che un genitore non farebbe per salvare il proprio figlio, anche se ciò significa affrontare i demoni più oscuri che ha trascorso anni a seppellire. Russell ci ha regalato alcuni dei film d’azione e thriller più iconici degli ultimi 40 anni e siamo entusiasti di avere la sua visione dietro questa sceneggiatura cruda e senza esclusione di colpi".
Gli ultimi progetti di Kate Beckinsale
Come abbiamo accennato nel paragrafo introduttivo, Kate Beckinsale è la protagonista, accanto a Scott Eastwood, anche di Stolen Girl, film di James Kent, uscito al cinema il 16 aprile 2025. La pellicola, che esplora, in particolare, il tema dell’amore materno, racconta la vicenda di Maureen Dabbagh, una donna che vede la sua vita sconvolta quando il suo ex marito rapisce la loro figlia di sei anni, Amina, portandola fuori dagli Stati Uniti. Dopo anni di ricerche disperate, Maureen incontra Robeson, un ex marine specializzato nel recupero di minori scomparsi, che la aiuta in cambio della sua collaborazione in altre missioni. Insieme affrontano pericoli a Beirut, tra spionaggio e tradimenti. Quando finalmente rintraccia Amina, ormai undicenne, Maureen scopre che la figlia ha costruito una vita stabile con il padre e deve fare la scelta più dolorosa: riportarla con sé o lasciarla andare.
Potrebbe interessarti anche
Antonio Banderas al centro di un incubo morale tra destino, colpe indicibili e poteri inquietanti
Antonio Banderas entra nel cast di un nuovo film soprannaturale: un thriller cupo e ...
Amazon Prime Video, Mila Kunis guida un thriller che nessuno potrà dimenticare: lotterà per sopravvivere
L'attrice Mila Kunis sarà produttrice e protagonista di un thriller mozzafiato che u...
Ascolti tv ieri 6 gennaio: boom (e rivincita) De Martino, Affari Tuoi dilaga in prima serata
Lo Speciale Lotteria Italia del game show di Rai 1 tocca il 35,9% di share, flop Bar...
I film in onda in TV stasera, lunedì 5 gennaio 2026: Il dramma di Edoardo Leo sfida un cult storico
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 5 gennaio 2026: dall’ani...
Ana de Armas finisce nel vortice dei social: la vita da influencer diventa un incubo nel nuovo film
Ana de Armas sarà la protagonista di un nuovo thriller psicologico: tra fama, ossess...
The Rip, la dedica finale su Netflix commuove tutti: chi è William Casiano e perché è così importante
Un gesto silenzioso ma potente e commovente: la dedica a Jake William Casiano svela ...
Send Help, le prime recensioni del film sono sbalorditive: il ritorno di Sam Raimi all'horror puro
Le prime recensioni d'oltreoceano incensano il nuovo film di Sam Raimi, tornato all'...
Gerard Butler sfidato da un nemico crudele: rischia grosso in questo nuovo film ad alta tensione
Un nemico carismatico, una città in pericolo e un’azione senza tregua: Omari Hardwic...