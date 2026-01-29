Kate Beckinsale torna più letale che mai per sfidare il male in questo nuovo film da scoprire Kate Beckinsale sarà la protagonista di un thriller profondo, tra rapimenti e drammi familiari: una storia dal forte carico emotivo che ci invita a riflettere.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Di recente l’abbiamo vista in Stolen Girl al fianco di Scott Eastwood ma, a quanto pare, Kate Beckinsale ricoprirà il ruolo principale anche in un altro film il cui titolo è The Savior. Si tratta di un thriller d’azione dal fortissimo carico emotivo, che vede dietro la macchina da presa Russell Mulcahy. La pellicola affronta una tematica importante che potremmo racchiudere in una semplice domanda: "Cos’è disposto a fare un genitore per salvare i propri figli?". Già da questo, potrete intuire che non si tratta di un classico thriller. Di seguito, tutti i dettagli.

The Savior, cosa sappiamo sul film thriller con Kate Beckinsale: la trama

Kate Beckinsale sarà la protagonista di The Savior, un thriller d’azione diretto da Russell Mulcahy. Il film segue Jordyn Parker (Beckinsale), una madre dipendente costretta a confrontarsi con il proprio passato violento per salvare la figlia rapita da trafficanti di esseri umani. Lo stile della pellicola sembra ispirarsi a Man on Fire, Collateral e Sicario, con un’atmosfera cupa simile a Prisoners e Se7en. La sceneggiatura è firmata da Marc Furmie e Jason Mavraidis, basandosi su un soggetto di Corey Large, che produce con 308 Ent insieme a Gordon Bijelonic, Jordan Nott e Marc Furmie. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Farid Vaziri, Tim Marlowe, mentre la produzione è finanziata da Lorcan Kavanagh e pink308, e la distribuzione da Noora. Le riprese inizieranno a fine febbraio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Large ha dichiarato che il film esplora fino a che punto un genitore è disposto a spingersi per salvare il proprio figlio, anche affrontando i demoni più oscuri: "The Savior si basa sul concetto che non c’è nulla che un genitore non farebbe per salvare il proprio figlio, anche se ciò significa affrontare i demoni più oscuri che ha trascorso anni a seppellire. Russell ci ha regalato alcuni dei film d’azione e thriller più iconici degli ultimi 40 anni e siamo entusiasti di avere la sua visione dietro questa sceneggiatura cruda e senza esclusione di colpi".

Gli ultimi progetti di Kate Beckinsale

Come abbiamo accennato nel paragrafo introduttivo, Kate Beckinsale è la protagonista, accanto a Scott Eastwood, anche di Stolen Girl, film di James Kent, uscito al cinema il 16 aprile 2025. La pellicola, che esplora, in particolare, il tema dell’amore materno, racconta la vicenda di Maureen Dabbagh, una donna che vede la sua vita sconvolta quando il suo ex marito rapisce la loro figlia di sei anni, Amina, portandola fuori dagli Stati Uniti. Dopo anni di ricerche disperate, Maureen incontra Robeson, un ex marine specializzato nel recupero di minori scomparsi, che la aiuta in cambio della sua collaborazione in altre missioni. Insieme affrontano pericoli a Beirut, tra spionaggio e tradimenti. Quando finalmente rintraccia Amina, ormai undicenne, Maureen scopre che la figlia ha costruito una vita stabile con il padre e deve fare la scelta più dolorosa: riportarla con sé o lasciarla andare.

Potrebbe interessarti anche