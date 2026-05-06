Cosa è successo a Kate Beckinsale? In questo film è una dura, ma sui social è irriconoscibile e i fan si preoccupano In Canary Black la vediamo correre e sparare come ai vecchi tempi, mentre online convive da anni con polemiche, scandali, lutti e body shaming

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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In Canary Black Kate Beckinsale interpreta un’agente che si muove tra fughe e ricatti. È un ruolo che conosce, anche se negli ultimi tempi la sua immagine pubblica va in tutt’altra direzione. Chi la segue online lo sa: c’è un’energia più istintiva, meno levigata e decisamente senza filtri. Una presenza che sembra figlia del suo umore del momento, in barba a tutta le netiquette che riguarda i profili con la spunta blu.

Le polemiche che l’hanno riportata al centro della conversazione

Da qualche anno a questa parte infatti Kate Beckinsale si è spesso ritrovata al centro delle più importanti discussioni che hanno animato i dibattiti online. Il suo racconto su Harvey Weinstein, in particolare, è uno dei momenti più toccanti della sua storia recente. Nel 2020 l’attrice ha confessato di quando lui l’aveva rimproverata per essersi presentata sul red carpet di Serendipity con un look "troppo sobrio", per dirla con un eufemismo. Beckinsale ha definito quell’episodio traumatico, spiegando di aver taciuto per anni, fino alla nascita del movimento #MeToo, per paura delle conseguenze.

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Più recentemente, ad aprile 2026, c’è stata la querelle con Mark Ruffalo. Kate Beckinsale ha commentato un post pro-Palestina dell’attore affermando di essere stata licenziata dalla sua agente (che i due condividevano) dopo aver messo un like a un post sul cessate il fuoco a Gaza. Il commento è sparito poco dopo, ma non prima di aver riacceso la discussione sulle differenze di genere nell’industria cinematografica. Più che uno sfogo, comunque, sembrava il bisogno di far emergere una sensazione di isolamento in un periodo già pesante.

Il corpo come terreno di discussione continua

Ogni apparizione di Kate infatti scatena reazioni, spesso negative. Online si parla spesso del suo dimagrimento, delle foto in ospedale, dei cambiamenti del viso. Nel 2024 ha risposto direttamente a chi la accusava di essersi "rovinata", spiegando di essere in ospedale da settimane e di aver perso peso per lo stress legato ai lutti familiari, e non per l’Ozempic. Ha raccontato di aver passato mesi difficili, tra la malattia della madre e la morte del patrigno, e di come quel dolore si fosse riflesso anche sul corpo.

Un ritorno che dice più di quanto sembra

Vederla in Canary Black mentre corre, spara e tiene insieme una missione impossibile fa un certo effetto. Non perché quel tipo di ruolo le sia estraneo, ma perché oggi Beckinsale appare altrove, in un territorio più fragile e più imprevedibile. Il film diventa quasi un controcampo: da una parte l’eroina che non cede di un millimetro, dall’altra una donna che negli ultimi anni ha mostrato crepe, stanchezze, scatti d’orgoglio, tante giornate storte ma che continua comunque a esporsi.

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