RaiPlay, dolore negli occhi di Kasia Smutniak: il suo dramma più intenso è da vedere
Su RaiPlay è disponibile un film che merita tanto: una storia intensa con Kasia Smutniak che racconta la forza di chi non smette mai di credere nell’amore.
Cosa succederebbe se tutti noi smettessimo id credere nell’amore? Se tutti noi ci arrendessimo al primo ostacolo o alla prima delusione? Be’, sicuramente niente di buono ma questo è un discorso abbastanza soggettivo. Ebbene, a proposito di amore, su RaiPlay c’è un film interessante di Francesca Archibugi, con protagonista Kasia Smutniak e tanti altri volti noti, tra cui quello di Pierfrancesco Favino. Una storia che ruota attorno all’esistenza e al giusto equilibrio di essa. Di seguito, tutti i dettagli.
Il Colibrì, Favino e Smutniak cercano il loro equilibrio nel film
Il Colibrì è un film diretto da Francesca Archibugi, con protagonisti Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino, e tratto dal romanzo di Sandro Veronesi. La vita di Marco Carrera (Favino), detto "il Colibrì", è segnata da coincidenze fatali, perdite e amori intensi. La narrazione segue i suoi ricordi, spostandosi dai primi anni ’70 a un futuro prossimo. Al mare incontra Luisa Lattes (Bérénice Bejo), un amore mai consumato ma eterno. La sua vita coniugale si svolge a Roma con Marina (Smutniak) e la figlia Adele (Benedetta Porcaroli). Il destino lo riporta a Firenze, affrontando dure prove, e a sostenerlo è Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che lo aiuta ad affrontare i cambiamenti improvvisi della vita. La particolarità di questo film è che rappresenta la memoria in modo frammentario, alternando epoche e registri per mostrare come il passato continui a influenzare il presente. Dalla storia emergono varie tematiche, tra cui il lutto come esperienza esistenziale, vissuto da Marco attraverso perdite, separazioni e fallimenti affettivi. Poi, i ricordi, che guidano la narrazione, mentre il destino e le coincidenze segnano eventi e relazioni. Nonostante il dolore, però, Marco mantiene legami significativi con famiglia e amici, riuscendo comunque, nonostante le difficoltà, a trovare senso e forza nella vita.
Il soprannome "Colibrì" simboleggia proprio la sua resilienza e la capacità di restare "in volo" di fronte alle difficoltà. Marina, interpretata da Kasia Smutniak, è un personaggio complesso e dotato i un’umanità fuori dal comune: non è solo la moglie del protagonista, ma rappresenta il legame con la vita quotidiana. La sua fragilità, le paure e i bisogni rendono l’amore che vive sia fonte di conforto sia di dolore.
Qualche curiosità sul film Il Colibrì e dove vederlo in streaming
Ci sono diverse curiosità che riguardano il film Il Colibrì. Le riprese si sono svolte tra Italia e Francia, con gran parte delle scene girate in Toscana (Capalbio, Porto Ercole, Ansedonia) e altre in città italiane come Firenze e Roma, utilizzando piazze storiche e location urbane. Alcune sequenze sono state realizzate a Parigi, lungo il Quai de Bourbon. Una particolare curiosità riguarda l’autore del romanzo, Sandro Veronesi, il quale ha partecipato al film interpretando l’amante di Letizia, la madre del protagonista. Il Colibrì è visibile in streaming su RaiPlay.
