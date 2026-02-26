Karl Urban è un eroe fallito pronto a rinascere in Mortal Kombat II: il trailer che non potremo dimenticare Mortal Kombat II ribadisce il voler riparare alle manchevolezze del primo film: ecco Johnny Cage e il torneo!

Dopo la conferma ufficiale dell’uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 6 maggio, è arrivato anche un nuovo trailer per Mortal Kombat II, sequel dell’adattamento cinematografico dell’iconico franchise videoludico. A presentarlo durante l’IGN Fan Fest 2026 è stato Karl Urban, che veste i panni di Johnny Cage, uno degli ingressi più attesi dell’atteso secondo capitolo. Il film, distribuito da Warner Bros. Pictures, segna il ritorno alla regia di Simon McQuoid dopo il film del 2021 e promette di correggere alcune tra le "mancanze" più discusse del primo episodio: oltre alla presenza di Cage (che palesemente mette in ombra il personaggio originale Cole introdotto nel primo film) stavolta il torneo di combattimento tra reami sarà davvero al centro della storia, con i Campioni della Terra chiamati a fermare la minaccia di Shao Kahn.

Mortal Kombat II presenta il "nuovo" Cage

Il trailer mostra un Johnny Cage inizialmente lontano dalla sua fama: come aveva già spiegato Karl Urban al New York Comic Con 2025, il personaggio si trova in un momento di crisi professionale e personale, letteralmente "spezzato" e dimenticato dal mondo e dai fan, indietro con l’allenamento, fuori forma e ormai carente della spavalderia iconica che lo caratterizza nei videogiochi. Sarà proprio attraverso gli eventi del film che Cage verrà lanciato "involontariamente" in un’avventura epica, ritrovando se stesso e trasformandosi in un vero campione dell’Earthrealm. Accanto a Urban, il cast conferma Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, insieme a Chin Han, Tadanobu Asano (Lord Raiden), Joe Taslim (Bi-Han) e Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi/Scorpion).

La sinossi di Mortal Kombat II

Questa volta, i campioni più amati dai fan – ora affiancati da Johnny Cage in persona – si affrontano in un’epica battaglia all’ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull’esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori.

Il film è scritto da Jeremy Slater e prodotto da Todd Garner, E. Bennett Walsh, James Wan, Toby Emmerich e lo stesso McQuoid. La produzione è di Atomic Monster, Broken Road e Fireside Films per New Line Cinema. L’uscita del film (prevista negli States per l’8 maggio) sarà un momento importante per capire il futuro del franchise: il primo film ha deluso le aspettative, facendo rimpiangere la versione camp ma divertentissima del 1995, e l’ultimo videogioco uscito sul mercato nel 2023, Mortal Kombat 1, nonostante tecnicamente valido e ricco di personaggi ospiti arcinoti (come Patriota di The Boys) è stato un clamoroso insuccesso commerciale. I personaggi della serie sono amati e notissimi nella cultura pop moderna, ma faticano a trovare un proprio spazio in cui prosperare davvero: vedremo se questa nuova parentesi cinematografica servirà alla causa.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

