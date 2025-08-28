Ubriaca investe e uccide il fidanzato poliziotto, ma c'è chi grida al complotto: su Prime Video la storia vera di Karen Read
Il discusso caso giudiziario di Karen Read diventa una serie TV per Prime Video e ad interpretare la protagonista sarà una star di Hunger Games: quando uscirà
Elizabeth Banks, star di Hunger Games, interpreterà Karen Read in una miniserie che porterà sul piccolo schermo il caso dell’omicidio dell’agente di polizia di Boston John O’Keefe, fidanzato della donna imputata.
Elizabeth Banks sarà Karen Read nella serie sul caso giudiziario: i dettagli
Secondo Deadline, l’attrice, originaria di Pittsfield, sarà anche produttrice esecutiva del progetto, che nasce come collaborazione tra Prime Video e Warner Bros. Television. Justin Noble, noto per il suo lavoro in The Sex Lives of College Girls e Brooklyn Nine-Nine, sarà a bordo come sceneggiatore e showrunner. Il veterano dei legal drama David E. Kelley, cresciuto a Belmont e diventato famoso con serie come Boston Legal e Ally McBeal, assumerà inoltre il ruolo di produttore esecutivo.
La serie racconterà al pubblico "l’ossessione della società per i crimini reali, il fascino della cospirazione e la crescente crisi di fiducia nelle nostre istituzioni". Il progetto è basato sul podcast Karen di Law & Crime e Wondery ed è separato dall’accordo di adattamento sceneggiato che Read e l’avvocato difensore Alan Jackson hanno firmato con LBI Productions all’inizio di quest’estate.
Karen Read, dalle accuse al processo: cos’è successo
Karen Read, 45 anni, è stata accusata di aver ucciso il suo fidanzato, l’agente di polizia di Boston John O’Keefe, in una notte nevosa a Canton nel gennaio 2022. L’accusa ha affermato che, in stato di ebbrezza, avrebbe investito O’Keefe con il suo SUV mentre lo accompagnava a una festa a casa di un collega agente di polizia di Boston. Tuttavia, gli avvocati di Read hanno sostenuto che l’accaduto è stato costruito ad arte e hanno avanzato una teoria alternativa secondo cui O’Keefe sarebbe stato ucciso all’interno dell’abitazione.
Il primo processo a Read si è concluso con un annullamento nel 2024; un secondo processo, lo scorso giugno, è invece terminato con la sua assoluzione dalle accuse di omicidio colposo. Ad oggi, Read deve ancora affrontare una causa per omicidio colposo intentata dalla famiglia di O’Keefe.
