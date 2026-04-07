Kanye West al Festival di Londra, politica inglese in rivolta: “Non c’è spazio per odio o antisemitismo”. Cosa è successo La prevista partecipazione del rapper al Wireless Festival di Londra ha scatenato una vera e propria polemica: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Kanye West, rapper, produttore discografico e fashion designer statunitense, è senza alcun dubbio un personaggio controverso, spesso al centro di polemiche e discussioni. Proprio in questi giorni si è tornati a parlare di lui per l’enorme polemica che si è generata nel Regno Unito, dove West sarebbe atteso in vesti di headliner al Wireless Festival di Londra, il quale si terrà dal 10 al 12 luglio nel grande parco di Finsbury Park. La sua presenza non sarebbe però gradita a una grande fetta della politica nazionale a causa delle pubblicazioni e degli atteggiamenti razzisti e antisemiti di cui il rapper si sarebbe reso protagonista negli ultimi anni: ecco tutti i dettagli.

Kanye West al Wireless Festival di Londra: politica in rivolta

La forte polemica della politica inglese nei confronti della partecipazione di Kanye West al Wireless Festival di Londra nasce a seguito di diversi episodi controversi, considerati razzisti e antisemiti, che hanno visto protagonista proprio il rapper. In particolare, nel 2025 West ha pubblicato il brano "Heil Hitler" per poi buttarsi nella vendita di magliette con svastiche. Episodi che hanno inevitabilmente scatenato polemiche e critiche, nonostante lui stesso si sia successivamente scusato. Davanti a questo, la politica inglese si è detta palesemente contraria alla sua partecipazione a un Festival nazionale molto importante con un’affluenza stimata di circa 50mila persone al giorno.

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Se da un lato le autorità locali di Haringey, che si occupano appunto degli spazi dedicati al Festival, si sono limitati a chiedere agli organizzatori semplici garanzie sul comportamento degli ospiti, gran parte della politica si è invece scagliata contro la scelta di invitare il rapper a seguito dei suoi comportamenti. Come riporta Il Fatto Quotidiano, il primo ministro Keir Starmer ha definito la sua presenza "profondamente preoccupante", mentre Chris Philp, responsabile dell’Interno ombra, ha definito i comportamenti dell’artista come "un modello di condotta che ha causato reale offesa e sofferenza alle comunità ebraiche".

Il Wireless Festival di Londra parte male: sponsor in fuga a causa di Kanye West

I trascorsi particolarmente controversi del rapper hanno già portato il noto Festival di Londra a perdere sponsor molto importanti, dal momento in cui molti brand hanno preferito non essere accostati alla presenza di chi si è reso protagonista di atteggiamenti razzisti e portatori di odio. Davanti a questo, la presa di posizione della politica inglese appare dunque più che comprensibile.

Ad oggi, gli esponenti del Partito Conservatore avrebbero chiesto al governo di negare al rapper il visto d’ingresso nel Regno Unito, e dello stesso parere sembrerebbe essere la ministra dell’Istruzione Bridget Phillipson, che in questi giorni ha definito le dichiarazioni di Kenye West "completamente inaccettabili e disgustose", aggiungendo che "non c’è spazio per odio, bigottismo o antisemitismo". Tirando le somme, l’ipotetica presenza di West al Wireless Festival di Londra sembrerebbe non aver giovato affatto all’evento, che ad oggi potrebbe addirittura rischiare la cancellazione se la situazione dovesse peggiorare.

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