“Ero posseduta”, l’agghiacciante rivelazione di Kaia Gerber, figlia di Cyndy Crawford: l'esorcismo e la paura riemersa con The Shards La modella e attrice, figlia di Cindy Crawford, racconta il rito subito da bambina per allontanare le presunte presenze mentre promuove la serie Disney+.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La star del momento è, senza dubbio, lei e, ciò che ha svelato di recente, ha sorpreso tutti. Kaia Gerber ha lasciato i fan di stucco con una confessione pesante. La modella e attrice, figlia di Cindy Crawford, ha raccontato per la prima volta un episodio inquietante vissuto durante l’infanzia, rivelando di essere stata sottoposta a un insolito rito di liberazione dopo alcune presunte esperienze paranormali. Le dichiarazioni, rilasciate nel corso di un podcast mentre promuove la nuova serie The Shards, mostrano un lato inedito della 24enne, lontano dall’immagine glamour che da sempre accompagna il suo nome e quello della sua celebre famiglia.

Kaia Gerber, la star di The Shards ammette: "Ero posseduta"

In un’intervista al podcast "The Mitch Churi Chat Show", Kaia Gerber ha raccontato un episodio inedito della sua infanzia, rivelando di essere stata sottoposta a un esorcismo perché convinta di essere perseguitata da presenze soprannaturali. L’attrice e modella, figlia di Cindy Crawford e Rande Gerber, ha spiegato di aver sempre avuto un rapporto particolare con il paranormale, affermando di attirare "esseri provenienti da un’altra dimensione in modo molto casuale e tranquillo". Parlando della sua infanzia, ha dichiarato: "Mi dissero che ero posseduta da bambina". Una sensazione che, a suo dire, l’ha accompagnata per molti anni: "Ero semplicemente posseduta. Mi sono sentita perseguitata per tutta la vita" Alla domanda se fosse stata realmente sottoposta a un esorcismo, la 24enne ha risposto senza esitazioni: "L’ho fatto davvero". Il rito, però, non è stato eseguito attraverso pratiche religiose tradizionali. "Sapete come hanno fatto l’esorcismo? Hanno suonato un didgeridoo su tutto il mio corpo. È così che hanno fatto l’esorcismo" ha raccontato.

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L’attrice ha poi ribadito l’autenticità del suo racconto: "È successo davvero. Non ne ho mai parlato, ma è successo davvero. Ora sono completamente guarita". L’episodio ha influenzato anche la madre, Cindy Crawford, che in occasione delle riprese di "American Horror Story: Double Feature" le aveva consegnato dell’acqua santa da portare sul set. "Perché mi disse: "Non voglio che tu venga posseduta".

Il successo della serie The Shards

The Shards sta spopolando ovunque grazie al mix pazzesco tra Ryan Murphy e Bret Easton Ellis. L’adattamento del libro è davvero ben fatto: l’atmosfera della Los Angeles anni ’80 è patinata ma super inquietante. È un thriller psicologico magnetico, con un’estetica glamour non indifferente e attori giovani che spiccano. tra cui Gerber. Una storia torbida, piena di suspense e drama adolescenziale, insomma, una serie cult che vale la pena recuperare su Disney+. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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