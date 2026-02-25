Kabir Bedi, non solo Sanremo: dopo il successo di Sandokan, la fiction Rai con Lunetta Savino da ricordare Sandokan non è l'unico ruolo che ha reso celebre Kabir Bedi in Italia: l'attore è stato uno dei protagonisti della serie TV cult con Lunetta Savino

Tutti lo conoscono per il ruolo di Sandokan, indimenticabile pirata protagonista delle avventure nate dalla penna di Emilio Salgari, ma forse non tutti sanno che Kabir Bedi è amatissimo anche per un’altra serie TV e tutta italiana con Lunetta Savino. Se nella prima serata del festival di Sanremo 2026 è stato omaggiato proprio per il suo iconico ruolo, addirittura con un confronto con il nuovo Sandokan Can Yaman, noi vogliamo ricordare anche la sua apparizione nell’amatissima Un Medico in famiglia.

Kabir Bedi in Un Medico in Famiglia: un ruolo indimenticabile in una serie cult

Kabir Bedi ha partecipato alla quinta stagione di Un medico in famiglia, andata in onda nel 2007. Il suo personaggio si chiamava Kabir Dahvi, un nonno indiano che apre un ristorante etnico proprio di fronte alla villetta di Poggio Fiorito della famiglia Martini. Nello show, Kabir è il nonno di Sarita (interpretata da Shivani Ghai), la giovane dottoressa che lavorava al poliambulatorio e vive al contempo una storia d’amore complicata con il dottore Emilio Villari, altra new entry della quinta stagione.

Il personaggio di Kabir Bedi in Un Medico in Famiglia diventa quasi subito centrale nella storia della stagione: il suo fascino fa girare la testa sia a Cettina (personaggio di Lunetta Savino) che a Nonna Enrica (Milena Vukotic), ma è ricordato soprattutto per i continui e divertenti battibecchi con Nonno Libero (Lino Banfi). I due rappresentavano lo scontro (e poi l’incontro) su vari livelli: dalla cucina al modo di gestire la famiglia. È presente in quasi tutti i 26 episodi della quinta stagione e la sua prima apparizione avviene nell’episodio intitolato "Affronta la tigre".

Il successo arrivato con Sandokan e l’ospitata a Sanremo

Prima di Un Medico in Famiglia, per Bedi c’è stato però Sandokan, un’avventura che ha avuto inizio nel 1976 con lo sceneggiato televisivo diretto da Sergio Sollima, tratto dai romanzi di Emilio Salgari. Kabir Bedi, allora attore quasi sconosciuto in Europa, fu scelto per interpretare la "Tigre della Malesia". Proprio in questi giorni, il legame tra Bedi e l’Italia è tornato sotto i riflettori grazie al Festival di Sanremo, che lo ha visto ospite e protagonista di un incontro con Can Yaman, il nuovo Sandokan della TV italiana.

