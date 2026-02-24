Sanremo 2026, Kabir Bedi abbraccia Can Yaman e tira una stoccata: "Preferisco l'amore del mio Sandokan". La reazione del turco Durante la prima puntata del Festival di Sanremo, Kabir Bedi ha festeggiato i 50 anni di Sandokan. L'attore turco ha elogiato Can Yaman ma ha stroncato la serie.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

A quasi cinquant’anni dalla storica serie che conquistò milioni di spettatori italiani, il leggendario Sandokan torna sul palco dell’Ariston in una serata destinata a entrare nella memoria del Festival di Sanremo. Carlo Conti, durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata, ha annunciato l’incontro tra i due attori che hanno interpretato il celebre pirata, dichiarando: "Stasera ci sarà il confronto tra i due Sandokan sul palco dell’Ariston, una carrambata dopo 50 anni", evidenziando il forte valore simbolico dell’evento, che rappresenta un vero e proprio passaggio di testimone per il pubblico italiano tra Kabir Bedi, che negli anni Settanta diventò icona generazionale con la sua versione del personaggio creato da Salgari, e Can Yaman, protagonista della recente produzione Rai già apprezzata dal pubblico; durante la conferenza, Yaman ha inoltre annunciato che presto inizieranno le riprese di Sandokan 2, confermando l’intenzione di proseguire la saga e mantenere viva l’eredità di uno dei personaggi più amati della fiction internazionale.

Festival di Sanremo 2026, Kabir Bedi e il passaggio di testimone con Can Yaman

Al Festival di Sanremo, Kabir Bedi ha celebrato i suoi 50 anni di carriera e il legame con il celebre ruolo di Sandokan. "Grazie per il rispetto che mi avete dato in questi 50 anni", ha esordito, visibilmente emozionato. "Sono molto felice per te, hai recitato davvero bene", ha aggiunto rivolgendosi a Can Yaman, nuovo interprete della Tigre della Malesia. "Carlo ti conosco da molti anni, ti faccio i complimenti per quello che hai realizzato nella tv italiana", ha proseguito, ringraziando il conduttore e sottolineando il prestigio internazionale del Festival: "Il Festival di Sanremo è famoso in tutto il mondo, è un onore essere su questo palco".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Cinquant’anni fa non avrei mai immaginato di stare qui a celebrare 50 anni di Sandokan. È un momento emozionante per me", ha confidato. Sul confronto tra le diverse versioni del personaggio, ha spiegato: "La storia di Sandokan è completamente diversa dal mio ma a vederlo è stata un’esperienza molto piacevole". Riguardo alla reinterpretazione dei personaggi, ha osservato: "È naturale che ogni generazione vuole raccontare le storie classiche a modo suo, ma era strano vedere il personaggio di James Brook innamorarsi di Marianna, preferisco la storia d’amore nel mio Sandokan". Can Yaman ha commentato: "Ero preoccupato, pensavo parlasse male di me".

"Sandokan è una figura iconica dai tempi di Salgari. Siamo fortunati ad interpretare questo personaggio", ha continuato, ricordando quanto l’eroe rappresenti molto più di un semplice ruolo. "Ho avuto tempo per leggere e per contemplare il personaggio, ho visto qualsiasi cosa che riguardi Sandokan per essere preparato", ha aggiunto Yaman. "La gente ammira noi non solo per interpretazione ma per ciò che Sandokan rappresenta", ha concluso, suggellando il passaggio di testimone con un emozionante abbraccio tra Kabir Bedi e Can Yaman.

Intanto Laura Pausini, salutando Kabir Bedi e Can Yaman, ha svelato con sorpresa che alla seconda stagione di Sandokan prenderà parte anche Carlo Conti, ribattezzato per l’occasione "Carlokan". Sullo schermo è comparsa una foto del conduttore realizzata con l’intelligenza artificiale, che lo ritrae in perfetto stile Sandokan. L’immagine ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico e i fan della saga. L’annuncio aggiunge un tocco di ironia e spettacolo alla nuova stagione. Conti, sorridente, ha accolto il soprannome con simpatia. L’attesa per Sandokan 2 cresce ulteriormente.

Potrebbe interessarti anche