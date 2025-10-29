Juventus-Udinese oggi in diretta Tv: canale, orario, caos e giallo Luciano Spalletti Nel turno infrasettimanale di Serie A 25/26 i bianconeri ospitano i friulani dopo l’esonero di Tudor e l’incognita successore: Sky o DAZN, live tv e streaming

Continua il primo turno infrasettimanale della Serie A 2025/26. Oggi mercoledì 29 ottobre 2025, infatti, si torna in campo per la nona giornata di campionato. Alle 18:30 sarà la sfida tutta bianconera tra Juventus-Udinese ad aprire le danze all’Allianz Stadium. ‘La Vecchia Signora’ arriva dall’esonero di Tudor e con l’incognita del successore ancora a dividere i tifosi, mentre i friulani di Runjaić vogliono dare continuità alla vittoria interna col Lecce. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming stasera.

Juventus-Udinese, dove vederla stasera in diretta tv e streaming: canale, orario, DAZN o Sky

La partita di Serie A – Juventus-Udinese sarà visibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma detiene infatti tutti i diritti sulle partite di campionato e la sfida dell’Allianz Stadium della nona giornata di Serie A 2025/26 sarà trasmesso in diretta in streaming per tutti gli abbonati tramite l’app DAZN su smart tv (o dispositivi Chromecast e Fire Stick), pc, tablet o smartphone. Per gli abbonati Sky che hanno attiva l’opzione ‘Zona DAZN’ la sfida sarà invece disponibile su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Calcio d’inizio fissato alle ore 18:30. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

18:30 Juventus – Udinese | in onda in esclusiva streaming su DAZN

Serie A 2025/26, la nona giornata: l’incognita Spalletti dopo l’esonero Tudor in casa Juve

Oggi mercoledì 29 ottobre 2025 il turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A 2025/26 sarà anche la prima di Massimo Brambilla sulla panchina della Juventus. L’ex centrocampista del Torino, allenatore della Juventus Next Gen in Serie C, è stato scelto come allenatore ad interim dopo l’esonero di Igor Tudor. L’annuncio del successore del tecnico croato, tuttavia, dovrebbe arrivare a breve: in lista ci sarebbero anche Raffaele Palladino (legato al DS Modesto dopo gli al Monza), Roberto Mancini e il clamoroso ritorno Thiago Motta (soluzione più economica, essendo ancora sotto contratto), ma il primo nome sul taccuino è quello di Luciano Spalletti. L’ex allenatore della Nazionale ha rifiutato offerte da Arabia e Turchia e starebbe aspettando la chiamata giusta. Prima però, c’è l’ostacolo Udinese, proprio la squadra che consacrò Spalletti vent’anni fa. I bianconeri di Kosta Runjaić arrivano dalla vittoria contro il Lecce e sperano di rosicchiare punti alla Juve, a un punto dalla zona Europa proprio come i friulani. Brambilla non dovrebbe variare molto con Vlahovic-David in avanti e il ritorno di Yildiz dal 1’. Runjaić punterà ancora sulla classe di Atta e su Zaniolo alle spalle di Davis. Di seguito le probabili formazioni:

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz; David, Vlahovic. All. Brambilla.

(3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz; David, Vlahovic. All. Brambilla. Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

