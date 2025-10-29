Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Juventus-Udinese oggi in diretta Tv: canale, orario, caos e giallo Luciano Spalletti

Nel turno infrasettimanale di Serie A 25/26 i bianconeri ospitano i friulani dopo l’esonero di Tudor e l’incognita successore: Sky o DAZN, live tv e streaming

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Continua il primo turno infrasettimanale della Serie A 2025/26. Oggi mercoledì 29 ottobre 2025, infatti, si torna in campo per la nona giornata di campionato. Alle 18:30 sarà la sfida tutta bianconera tra Juventus-Udinese ad aprire le danze all’Allianz Stadium. ‘La Vecchia Signora’ arriva dall’esonero di Tudor e con l’incognita del successore ancora a dividere i tifosi, mentre i friulani di Runjaić vogliono dare continuità alla vittoria interna col Lecce. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming stasera.

Juventus-Udinese, dove vederla stasera in diretta tv e streaming: canale, orario, DAZN o Sky

La partita di Serie A – Juventus-Udinese sarà visibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma detiene infatti tutti i diritti sulle partite di campionato e la sfida dell’Allianz Stadium della nona giornata di Serie A 2025/26 sarà trasmesso in diretta in streaming per tutti gli abbonati tramite l’app DAZN su smart tv (o dispositivi Chromecast e Fire Stick), pc, tablet o smartphone. Per gli abbonati Sky che hanno attiva l’opzione ‘Zona DAZN’ la sfida sarà invece disponibile su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Calcio d’inizio fissato alle ore 18:30. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp
  • 18:30 Juventus – Udinese | in onda in esclusiva streaming su DAZN

Serie A 2025/26, la nona giornata: l’incognita Spalletti dopo l’esonero Tudor in casa Juve

Oggi mercoledì 29 ottobre 2025 il turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A 2025/26 sarà anche la prima di Massimo Brambilla sulla panchina della Juventus. L’ex centrocampista del Torino, allenatore della Juventus Next Gen in Serie C, è stato scelto come allenatore ad interim dopo l’esonero di Igor Tudor. L’annuncio del successore del tecnico croato, tuttavia, dovrebbe arrivare a breve: in lista ci sarebbero anche Raffaele Palladino (legato al DS Modesto dopo gli al Monza), Roberto Mancini e il clamoroso ritorno Thiago Motta (soluzione più economica, essendo ancora sotto contratto), ma il primo nome sul taccuino è quello di Luciano Spalletti. L’ex allenatore della Nazionale ha rifiutato offerte da Arabia e Turchia e starebbe aspettando la chiamata giusta. Prima però, c’è l’ostacolo Udinese, proprio la squadra che consacrò Spalletti vent’anni fa. I bianconeri di Kosta Runjaić arrivano dalla vittoria contro il Lecce e sperano di rosicchiare punti alla Juve, a un punto dalla zona Europa proprio come i friulani. Brambilla non dovrebbe variare molto con Vlahovic-David in avanti e il ritorno di Yildiz dal 1’. Runjaić punterà ancora sulla classe di Atta e su Zaniolo alle spalle di Davis. Di seguito le probabili formazioni:

  • Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz; David, Vlahovic. All. Brambilla.
  • Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

Potrebbe interessarti anche

Serie A 2025/26

Udinese-Milan oggi in diretta, dove vedere la Serie A in Tv e streaming: canale e orario

Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i bianconeri di Runj...
Massimiliano Allegri

Atalanta-Milan diretta tv, anticipo Serie A: dove vederla, orario, il mea culpa di Allegri

La Serie A 25/26 torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale della sta...
Juventus-milan oggi in Tv dove vederla canale streaming sky dazn

Juventus-Milan, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e le polemiche sull'arbitro Guida

Stasera, domenica 5 ottobre 2025, la Juventus ospiterà il Milan all'Allianz Stadium:...
Lazio-Juventus stasera in diretta TV: dove vederla, orario, streaming

Lazio-Juventus stasera in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e l'ombra di Spalletti su Tudor

Lazio-Juventus, domenica 26 ottobre, ore 20:45: tutte le opzioni per guardare il pos...
Serie A 2025/26

Verona-Juventus oggi in diretta Tv e streaming: dove vederla, canale e orario

Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i bianconeri di Tudo...
Juventus-Atalanta oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match di Serie A

Juventus-Atalanta oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match di Serie A

Oggi - sabato 27 settembre 2025 - il big match di serie A è Juventus-Atalanta: chi t...
Antonio Conte

Inter-Napoli, oggi in diretta Tv: canale, orario e le polemiche sull’arbitro che fece infuriare Conte

Sfida da vertice al Maradona: tra emergenze, rivalità e sogni scudetto, Napoli e Int...
Lecce-Napoli in diretta tv oggi: dove vederla, orario, canale

Lecce-Napoli oggi in diretta TV: dove vederla, canale, orario e polemiche

Lecce-Napoli, anticipo della nona giornata di Serie A. Azzurri in campo dopo il succ...
Roma Inter stasera dove vederla canale streaming

Roma-Inter, oggi in Tv: doppia diretta, canale, orario, streaming e polemiche

Stasera 18 ottobre la Roma ospita l’Inter nell’ultimo anticipo della serie A: due op...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez
Bruno Pizzul

Bruno Pizzul
Pierdavide Carone

Pierdavide Carone
Chiara Frattesi

Chiara Frattesi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963