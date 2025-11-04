Juventus-Sporting Lisbona, Champions League in diretta TV: dove vederla, orario, la rimonta di Luciano Spalletti
L’appuntamento è per oggi con una partita fondamentale per la squadra dei bianco neri: canale, orario e dove vederla in diretta e in streaming.
La giornata di oggi, martedì 4 novembre 2025, si prepara ad offrire ai telespettatori un match attesissimo. La Juventus di Spalletti affronterà in casa, all’Allianz Stadium di Torino, lo Sporting Lisbona, in una partita fondamentale per il percorso in Champions League 2025-2026. Da un lato i bianconeri, ancora alla ricerca del loro primo successo in Europa in questa stagione, dall’altro lo Sporting Lisbona che arriva con qualche punto in più e la voglia di consolidare il suo cammino. Insomma, una sfida indubbiamente dal grande valore: non solo i tre punti, ma anche un’iniezione di fiducia per i bianconeri nel momento più delicato della loro campagna europea. Ecco quando e dove seguire la partita in diretta e streaming.
Juventus-Sporting Lisbona, Champions League stasera in tv: dove vederla in diretta Tv e streaming
L’incontro Juventus-Sporting Lisbona, valido per la 4ª giornata della Champions League 2025-26 inizierà alle ore 21 e potrà essere seguito in diretta tv solo su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. La diretta streaming potrà invece essere seguita su Sky Go e NOW. Il match sarà commentato in diretta da Fabio Caressa e Aldo Serena.
- Juventus-Sporting, dove vederla in TV: Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
- Dove vederla in streaming: Sky Go, Now
- Orario: ore 21
Juventus-Sporting Lisbona, i bianconeri di Spalletti tentano la rimonta
Quella di oggi sarà una partita molto importante per la Juventus che fino a questo momento non è ancora riuscita a portare a casa una vittoria in Europa. In precedenza abbiamo infatti assistito a due pareggi, 4-4 con il Borussia Dortmund e 2-2 con il Villarreal, e ad una amara sconfitta 1-0 contro il Real Madrid. I bianconeri di Spalletti, avendo a disposizione una grande possibilità di recupero con ben sei partite ancora da giocare, a partire da oggi tenteranno la rimonta sfidando proprio lo Sporting Lisbona, che per il momento può vantare due vittorie interne e una sconfitta contro il Napoli.
Nel match di questa sera Spalletti potrà contare anche, per la prima volta, su Kenan Yildiz, il cui problema al ginocchio sembrerebbe essere rientrato. Allo stesso tempo, Koopmeiners potrebbe essere riproposto come difensore a sinistra, mentre Kelly rimarrà ai box. Le probabili formazioni potrebbero essere le seguenti:
- JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.
- SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez. All. Rui Borges.
