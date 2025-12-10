Juventus-Pafos stasera in TV: dove vederla, orario, polemiche e il big-match di Champions League in chiaro
Nella sesta giornata della massima competizione europea i bianconeri di Spalletti ospitano i ciprioti: canale Sky, DAZN o Prime Video, chi la trasmette
Riflettori accesi sulla Champions League. Oggi mercoledì 10 dicembre 2025, infatti, prosegue la sesta giornata della fase a gironi 2025/26 della massima competizione europea. Dopo avere ottenuto la tanto agognata prima vittoria, la Juventus va a caccia di altri punti pesanti e stasera ospita il Pafos. Per i bianconeri di Spalletti si tratta di una sfida fondamentale per tenere vive le speranze di passare il turno e ripartire dopo lo stop in campionato col Napoli. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e la programmazione in chiaro del sesto turno di Champions.
Juventus-Pafos: dove vedere la partita in diretta tv e streaming (mercoledì 10 dicembre 2025)
La Juventus torna in campo per la sesta giornata di Champions League 2025/26 e proverà a dare continuità alla prima vittoria ottenuta in questa stagione nella massima competizione europea contro il Bodø/Glimt. Questa sera i bianconeri di Luciano Spalletti tornano a Torino – in un clima decisamente meno ostile di quello norvegese – e ospitano i ciprioti del Pafos, fermo a 6 punti in classifica a pari merito con la Vecchia Signora. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 allo stadio all’Allianz Stadium.
In palio ci sono tre punti fondamentali per la corsa ai playoff e alla qualificazione agli ottavi di finale del torneo, ma anche e soprattutto un’opportunità per la Juve di ripartire dopo il ko in campionato col Napoli che ha costretto Spalletti al ‘mea culpa’ ("Ho danneggiato la squadra con le mie scelte" ha ammesso).
La partita di Champions League – Juventus-Pafos sarà visibile in esclusiva su Sky. Oggi mercoledì 10 dicembre 2025 sarà dunque possibile seguire il match del sesto turno in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Streaming live disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma su NOW e sull’app SkyGo.
- 21:00 Juventus – Pafos | in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; streaming disponibile su NOW e SkyGo
Champions League 2025/26, la sesta giornata: il big match in chiaro su Tv8
Come di consueto, Tv8 trasmetterà il big match di questa giornata di Champions League gratis e in chiaro. Questa settimana tocca a un classico del calcio europeo, una vera e propria supersfida di stelle con lo scontro tra Real Madrid-Manchester City, che sarà in diretta e in chiaro su Tv8.
- 21:00 Real Madrid – Manchester City | in diretta in chiaro su Tv8
