Stasera, domenica 5 ottobre, all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus – Milan, il big-match della sesta giornata di campionato di Serie A. Questo incontro mette di fronte due delle squadre più titolate del calcio italiano, entrambe in cerca di conferme in un avvio di stagione piuttosto intenso. Il Milan, reduce da una serie positiva di tre vittorie, punta a una vera e propria fuga dalle rivali (Napoli e Roma a pari punti), mentre la Juventus proverà a risalire la classifica sfruttando il fattore campo. Scopriamo dove vedere il match in tv e in streaming.

Oggi, domenica 5 ottobre 2025, alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino va in scena una delle grandi classiche della Serie A: Juventus – Milan. Il Milan arriva da capolista insieme a Napoli e Roma (12 punti) grazie a quattro vittorie consecutive, l’ultima contro i campioni d’Italia di Conte. La Juventus, a quota 11, è ancora imbattuta tra campionato e Champions League, ma ha collezionato quattro pareggi consecutivi (Verona, Atalanta, Borussia Dortmund e Villarreal).

La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN, accessibile tramite smart TV, console, TIMVISION Box, Chromecast e Fire TV Stick. Gli abbonati Sky con Zona DAZN potranno seguirla sul canale DAZN 1 (214). Disponibile anche in streaming su PC, smartphone o tablet tramite app o sito DAZN. La sfida sarà visibile anche per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento a "Zona DAZN, sul canale 214. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo con Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Juve-Milan a Guida, l’arbitro che fece arrabbiare i bianconeri

L’arbitro di Juventus-Milan sarà Marco Guida, una designazione ha subito sollevato polemiche tra i tifosi bianconeri, ancora irritati per i precedenti con il fischietto della sezione di Torre Annunziata. Esperto e navigato, il 44enne Guida torna a dirigere la Juventus in un match ad alta tensione, portando con sé ricordi di decisioni contestate e momenti controversi. Dalla famosa frase ad Antonio Conte dopo la sfida col Genoa nel 2012/2013 ("Non me la sono sentita"), quando nego un rigore allo scadere ai bianconeri, agli episodi "al limite" come quello tra Chiesa e Darmian, i sostenitori della Vecchia Signora non hanno un buon ricordo del direttore di gara partenopeo.

I precedenti e il ritorno di Allegri a Torino

Nell’ultimo confronto a Torino (18 gennaio 2025), la Juventus vinse 2-0 con reti di Mbangula e Weah. Il Milan non espugna l’Allianz dal 2023, quando Giroud decise 0-1. Grande ex della sfida, Massimiliano Allegri, oggi tecnico rossonero, con la Juventus ha conquistato 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe in otto stagioni sulla panchina juventina. Da allenatore ha battuto i bianconeri solo 4 volte in 14 gare (2 pareggi e 8 sconfitte). Tra Igor Tudor e Allegri si contano 5 precedenti: 3 vittorie per l’attuale tecnico juventino e 2 per quello milanista. L’ultimo incrocio risale alle semifinali di Coppa Italia 2023/24, quando la Juventus si qualificò grazie al 2-0 all’andata e al 2-1 al ritorno, prima di vincere la finale contro l’Atalanta, ultima partita di Allegri sulla panchina bianconera.