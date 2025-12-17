Champions League, il grande calcio su Disney Plus: la Juve affronta il Manchester United
L'ultima giornata di UEFA Women's Champions League con tutte le partite in diretta streaming in contemporanea: le avversarie di Juventus e Roma
La fase campionato della UEFA Women’s Champions League entra ufficialmente nella giornata conclusiva, con tutte e sei le partite di oggi, mercoledì 17 dicembre, in diretta su Disney Plus: tra queste, il big match di Torino tra la Juventus Femminile e il Manchester United. Per le ragazze di mister Massimiliano Canzi una vittoria vorrebbe dire evitare l’insidia dei Playoff. Anche la Roma è impegnata in casa, contro le austriache del St. Pölten.
Juventus – Manchester United nella sesta giornata di UEFA Women’s Champions League su Disney Plus
È tempo di verdetti in UEFA Women’s Champions League per la Juventus femminile, impegnata in diretta streaming su Disney Plus a Torino contro il Manchester United. Le bianconere, attualmente al quarto posto della classifica campionato, con un successo contro le inglesi eviterebbero l’insidia dei playoff. Il Manchester United è un avversario da non sottovalutare. Benché in Champion’s League femminile sia solamente al 9° posto, in campionato è 4° e vorrà rialzarsi dopo il pirotecnico pareggio casalingo per 3-3 contro il Tottenham. Guardando all’altra italiana impegnata in Europa, niente da fare per la Roma allenata da Luca Rossettini, ferma al 17° posto con un solo punto in classifica e ormai fuori da tutto. Le giallorosse sono chiamate all’ultima partita in casa contro le austriache del St. Pölten.
Al termine della fase campionato, le prime quattro classificate accederanno direttamente ai quarti di finale, col vantaggio di giocare il ritorno del doppio turno in casa. Le squadre dal dal 5° al 12° posto, invece, si sfideranno in un ulteriore turno a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno per aggiudicarsi i posti rimanenti.
Tutta la UEFA Women’s Champions League in diretta streaming su Disney Plus
I tifosi potranno seguire tutte le partite in diretta streaming come parte del loro abbonamento Disney Plus, vivendo più da vicino le emozioni, l’abilità e l’azione dei club d’élite europei che si contendono un posto nella fase a eliminazione diretta. Tutte le partite della sesta giornata della fase campionato di UEFA Women’s Champions League in diretta su Disney Plus si giocheranno alle 21.00 di oggi, 17 dicembre, in contemporanea.
Occhi puntati su Torino, quindi, dove gran parte del cammino europeo della Juventus si deciderà negli ultimi 90 minuti contro il Manchester United, in diretta streaming su Disney Plus.
Il programma dell’ultima giornata di UEFA Women’s Champions League
- 21:00 – Roma vs St. Pölten
- 21:00 – Bayern Monaco vs Vålerenga
- 21:00 – Twente vs Real Madrid
- 21:00 – Juventus vs Manchester United
- 21:00 – OH Leuven vs Arsenal
- 21:00 – Lione vs Club Atlético de Madrid
- 21:00 – Paris FC vs Barcellona
- 21:00 – Benfica vs Paris Saint-Germain
- 21:00 – VfL Wolfsburg vs Chelsea
