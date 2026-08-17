Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Juventus-Juventus Next Gen oggi gratis in tv: orario, dove vederla in chiaro e il regalo della società ai tifosi

Juventus-Next Gen, ultimo test prima del campionato: orario, diretta TV e streaming dell’amichevole in programma a Torino oggi 17 agosto 2026.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Juventus-juventus netx gen diretta gratis tv 17 agosto 2026
IPA

La Juventus si prepara a chiudere il precampionato con un appuntamento speciale: oggi, lunedì 17 agosto, i bianconeri di Luciano Spalletti affrontano la Juventus Next Gen in un’amichevole tutta interna alla famiglia juventina. La sfida è in programma alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. La partita rappresenta l’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione. L’esordio della Juventus in Serie A è previsto nel weekend successivo contro il Frosinone.

Juventus-Juventus Next Gen gratis in tv: dove vederla e a che ora si gioca oggi 17 agosto

Per seguire l’amichevole Juventus-Juventus Next Gen in TV ci sono diverse possibilità. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile sulle piattaforme digitali di DAZN, Sky Go e NOW.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

C’è inoltre un’opzione particolarmente interessante per i tifosi bianconeri: la Juventus ha annunciato la possibilità di assistere gratuitamente alla partita attraverso il sito Juventus.com e l’app ufficiale del club, dopo una semplice registrazione.

Dove vederla (ore 18):

  • DAZN in TV e streaming
  • Sky Sport
  • Sky Go e NOW in streaming.
  • App Juventus

Ultime news Juventus: Vicario e Lucumí, mercato ancora caldo

Il giorno dell’amichevole porta con sé anche importanti novità sul mercato. La Juventus ha raggiunto l’accordo con il Tottenham per Guglielmo Vicario: l’operazione prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il portiere è atteso a Torino già oggi e potrebbe diventare una delle principali novità della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Novità anche in difesa: Jhon Lucumí è ufficialmente un giocatore della Juventus, dopo l’accordo trovato col Bologna sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Il suo arrivo aggiunge un’opzione importante al reparto arretrato bianconero in vista dell’inizio del campionato, che vedrà la Juventus provare a tornare almeno in Champions League dopo il flop della scorsa stagione.

Probabili formazioni Juventus-Juventus Next Gen

  • Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceiçao, McKennie, Yildiz, David. All. Spalletti
  • Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco, Brugarello, Verde, Savio, Macca, Merola, Vallana, Leone, Konate, Licina, Guerra. Allenatore: Brambilla.

Potrebbe interessarti anche

Palermo-Lecce, oggi la Coppa Italia gratis in TV: orario, dove vederla in chiaro e in streaming

Palermo-Lecce, oggi la Coppa Italia gratis in TV: orario, dove vederla in chiaro e in streaming

Coppa Italia su Mediaset e l'amichevole Juventus-Juventus Next Gen su Sky e Dazn: ec...
Cristian Chivu

Inter-Betis, oggi in diretta TV (anche gratis): canale, orario e dove vederla in chiaro

Inter-Betis si gioca oggi, sabato 15 agosto, alle 19:30: tutto quello che c’è da sap...
Ruben Amorim

Milan-Manchester United, oggi in diretta tv: orario, canale e perché Amorim è già a un bivio

Manchester United-Milan si gioca oggi, sabato 15 agosto, alle 16:45: tutte le inform...
Frosinone-Lazio, dove vederla in diretta TV: canale, orario, streaming

Frosinone-Lazio, dove vederla in diretta TV: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 9 agosto 2026: Bundesliga 2 su Sky, amichev...
Moise Kean, attaccante della Fiorentina

Il calcio in TV oggi, giovedì 6 agosto: la Fiorentina sfida il Deportivo. Dove vedere il match

Amichevole estiva: Fiorentina-Deportivo La Coruña alle 20:00 su DAZN
Sara Curtis, oggi la finale dei 50 dorso Europei gratis in TV orario, dove vederla in diretta e streaming

Sara Curtis, oggi la finale dei 50 dorso Europei gratis in TV: orario, dove vederla in diretta e streaming

Sara Curtis oggi 13 agosto torna in vasca dopo il record mondiale e punta all'oro: t...
Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus

Il calcio in TV oggi, venerdì 31 luglio: amichevoli per Juventus e Como. Dove vederle

Scoprite le migliori partite di venerdì 31 luglio 2026: dall’amichevole della Juvent...
Paulo Dybala, attaccante della Roma

Il calcio in TV oggi, martedì 4 agosto 2026: amichevole per la Roma. Quando e dove vederla

Scoprite le migliori partite di martedì 4 agosto 2026: dalla Liga Profesional su Spo...
Sara Curtis e Thomas Ceccon, le gare di oggi 14 agosto agli Europei gratis in TV_ orario, dove veder

Sara Curtis e Thomas Ceccon, le gare di oggi 14 agosto agli Europei gratis in TV: orario, dove vederli in diretta e streaming

Thomas Ceccon torna in vasca oggi, 14 agosto, e va a caccia dell’oro nei 50 dorso. I...

Personaggi

Fabio De Vivo

Fabio De Vivo
Ciro Ferrara

Ciro Ferrara
Kylie Minogue

Kylie Minogue
Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963