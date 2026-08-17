Juventus-Juventus Next Gen oggi gratis in tv: orario, dove vederla in chiaro e il regalo della società ai tifosi Juventus-Next Gen, ultimo test prima del campionato: orario, diretta TV e streaming dell’amichevole in programma a Torino oggi 17 agosto 2026.

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La Juventus si prepara a chiudere il precampionato con un appuntamento speciale: oggi, lunedì 17 agosto, i bianconeri di Luciano Spalletti affrontano la Juventus Next Gen in un’amichevole tutta interna alla famiglia juventina. La sfida è in programma alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. La partita rappresenta l’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione. L’esordio della Juventus in Serie A è previsto nel weekend successivo contro il Frosinone.

Juventus-Juventus Next Gen gratis in tv: dove vederla e a che ora si gioca oggi 17 agosto

Per seguire l’amichevole Juventus-Juventus Next Gen in TV ci sono diverse possibilità. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile sulle piattaforme digitali di DAZN, Sky Go e NOW.

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C’è inoltre un’opzione particolarmente interessante per i tifosi bianconeri: la Juventus ha annunciato la possibilità di assistere gratuitamente alla partita attraverso il sito Juventus.com e l’app ufficiale del club, dopo una semplice registrazione.

Dove vederla (ore 18):

DAZN in TV e streaming

Sky Sport

Sky Go e NOW in streaming.

App Juventus

Ultime news Juventus: Vicario e Lucumí, mercato ancora caldo

Il giorno dell’amichevole porta con sé anche importanti novità sul mercato. La Juventus ha raggiunto l’accordo con il Tottenham per Guglielmo Vicario: l’operazione prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il portiere è atteso a Torino già oggi e potrebbe diventare una delle principali novità della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Novità anche in difesa: Jhon Lucumí è ufficialmente un giocatore della Juventus, dopo l’accordo trovato col Bologna sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Il suo arrivo aggiunge un’opzione importante al reparto arretrato bianconero in vista dell’inizio del campionato, che vedrà la Juventus provare a tornare almeno in Champions League dopo il flop della scorsa stagione.

Probabili formazioni Juventus-Juventus Next Gen

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceiçao, McKennie, Yildiz, David. All. Spalletti

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco, Brugarello, Verde, Savio, Macca, Merola, Vallana, Leone, Konate, Licina, Guerra. Allenatore: Brambilla.

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