Juventus-Galatasaray, play-off Champions League in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l’altro big-match I bianconeri vanno a caccia dell’impresa negli spareggi della massima competizione europea dopo l’andata terminata 5-2 per i turchi: canale e tv e streaming

La Juventus va a caccia dell’impresa in Champions League. Oggi mercoledì 25 febbraio 2026, infatti, i bianconeri di Luciano Spalletti sono chiamati a ribaltare il 5-2 dell’andata contro il Galatasaray nei play-off della massima competizione europea. Per superare lo spareggio e staccare il pass per gli ottavi di finale servirà il sostegno di tutto l’Allianz Stadium e la buona sorte dalla parte di Yildiz e compagni. Scopriamo quindi dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Champions League: dove vedere Juventus-Galatasaray in diretta tv e streaming (mercoledì 25 febbraio 2026)

Si torna in campo per la Champions League 2025/26. Dopo il tracollo di Istanbul della scorsa settimana, oggi mercoledì 25 febbraio 2026 la Juventus è chiamata a una vera e propria impresa nei play-off contro il Galatasaray. I bianconeri di Luciano Spalletti devono rimontare il pesantissimo 5-2 subito all’andata in una serata da incubo e arrivano alla sfida di ritorno reduci complessivamente da tre sconfitte consecutive dopo i ko con Inter e Como in campionato. Juventus-Galatasaray sarà visibile in esclusiva su Prime Video. La partita sarà infatti trasmessa in diretta solo sulla piattaforma streaming targata Amazon per tutti gli abbonati, disponibile tramite app (su smart tv, tablet e dispositivi mobili) o sito ufficiale. Fischio d’inizio alle ore 21:00. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

21:00 Juventus – Galatasaray | in onda in esclusiva su Amazon Prime Video

Champions League 2025/26, la missione impossibile di Spalletti e le probabili formazioni

Per la Juventus la sfida contro il Galatasaray di questa sera è a elevatissimo tasso di complessità. I bianconeri devono recuperare tre gol dopo il 5-2 rimediato in Turchia e devono uscire da un periodo di difficoltà dopo l’euforia per l’effetto Luciano Spalletti. Il tecnico toscano potrebbe essere costretto a rinunciare ai suoi ‘gioielli’ di difesa e attacco, vale a dire Bremer e Yildiz, alle prese con problemi fisici. Dall’altra parte Okan Buruk dovrebbe affidarsi a un undici simili a quello vincente dell’andata, a eccezione di Gundogan e Sanè pronti a partire dal primo minuto. Di seguito le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatty, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Francisco Conceição, McKennie, Boga; David. All. Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1): Çakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gundogan; Baris Yilmaz, Yunus Akgun, Sané; Osimhen. All. O.Buruk

Champions League, il big-match in chiaro oggi 25 febbraio

Oltre alla consueta carrellata dei match disponibili su abbonamento, oggi 25 febbraio sarà possibile seguire anche un match di Champions League in chiaro. Alle ore 21.00, infatti, su TV8 è in programma la diretta gratuita del big-match tra Real Madrid e Benfica, una sfida che vale una stagione europea. All’andata in Portogallo, gli spagnoli hanno ottenuto un prezioso 1-0 grazie a un gol di Vinícius Jr..

