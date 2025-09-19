Juventus in diretta su Disney+: torna il calcio femminile con UEFA Women's Champions League L'estrazione della fase campionato della Champions League femminile sarà visibile in diretta sul portale di streaming di Disney, con la Juventus unica italiana

Dopo quella maschile, sta per prendere il via anche la Fase Campionato della UEFA Women’s Champions League, la massima competizione europea per club del campionato femminile. Tra le squadre in tabellone, solo la Juventus, campione in carica nel nostro Paese, porterà il vessillo italiano in giro per i campi d’Europa. Oggi, venerdì 19 settembre, alle 12.00 su Disney+ la stagione 2025/26 della UEFA Women’s Champions League avrà ufficialmente inizio con con la diretta streaming dell’attesissimo sorteggio della Fase Campionato.

Su Disney+ l’estrazione della Fase Campionato della Champions League femminile: le avversarie della Juventus

Come parte del loro abbonamento, i tifosi di tutta Europa potranno assistere a questo momento cruciale della competizione, quando saranno ufficialmente rivelate le gare delle squadre che si affronteranno nella Fase Campionato. Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e tutte le bianconere della Juventus femminile allenata da Massimiliano Canzi scopriranno quindi contro quali formazioni dovranno scontrarsi per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

In diretta streaming dalle 12.00 (ora italiana), il sorteggio confermerà gli avversari delle nove squadre già qualificate per la fase campionato della UEFA Women’s Champions League: Arsenal (campione in carica), Lione, Paris, Bayern Monaco, Wolfsburg, Barcellona, Chelsea, Benfica e Juventus. A queste si aggiungono le nove vincitrici del terzo turno di qualificazione.

Come funziona la nuova Champions League femminile

Con il nuovo format della competizione, tutte le 18 squadre disputeranno sei partite nella fase campionato contro sei avversari diversi, metà delle quali in casa e metà in trasferta. Le prime quattro classificate nella fase campionato accederanno direttamente ai quarti di finale e giocheranno in casa, mentre le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto si affronteranno in una fase a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno per aggiudicarsi i posti rimanenti.

Tutta la Champions League femminile, con la Juventus, in diretta su Disney+

Dopo il sorteggio della fase campionato, i tifosi potranno anche vivere le emozioni e l’azione della UEFA Women’s Champions League 2025/26 in diretta su Disney+ a partire dal 7 ottobre, con tutte le 75 partite della competizione trasmesse in diretta streaming in tutta Europa. La corsa al titolo di campione entra ufficialmente nel vivo.

