Juventus, caos in Tv: Tudor (cacciato) stronca Diletta Leotta e urla tra Del Piero e Bergomi Tensione in tv dopo il ko contro la Lazio: la domanda della Leotta irrita il tecnico bianconero (poi esonerato), mentre l’ex juventino e l’ex interista litigano in diretta su Sky.

Momenti di tensione nel mondo del calcio televisivo. Dopo la sconfitta della Juventus contro la Lazio all’Olimpico, la conduttrice sportiva Diletta Leotta, in diretta su Dazn, ha intervistato Igor Tudor, tecnico della squadra, facendogli una domanda che lo ha profondamente irritato portandolo a rispondere a tono. Allo stesso tempo, l’ex juventino Alessandro del Piero e l’ex interista Beppe Bergomi si sono resi protagonisti di un’accesa discussione negli studi di Sky Sport. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Juventus, Tudor (cacciato) stronca Diletta Leotta

Nel corso dell’intervista post-partita, la conduttrice sportiva Diletta Leotta in diretta con Dazn, ha intervistato il tecnico Igor Tudor facendogli un paio di domande particolarmente scomode. "Chi è il responsabile?", ha chiesto la conduttrice facendo riferimento alla situazione non troppo soddisfacente della Juventus (sconfitta per la terza volta di fila). Immediata la risposta di Tudor: "Mah… le responsabilità sono di tutti. Tutti siamo responsabili di questa situazione. È sempre così. Poi si gioca subito, tra due giorni siamo di nuovo in campo e ci serve una vittoria per ripartire".

Ma Diletta Leotta ha poi rincarato la dose ponendo una domanda ancora più pungente: "Ma lei si sente sicuro?". Una domanda che fa riferimento, e nemmeno in maniera troppo velata, alle voci sul suo esonero e sul futuro dell’allenatore dopo i risultati non soddisfacenti della squadra. Anche in questo caso, il tecnico, palesemente infastidito ha risposto a tono affermando: "Tutti mi fanno queste domande. Mi dicono se sto bene, se sono preoccupato… ma io non penso a me stesso… vivo nel presente, non me ne frega niente del mio futuro. Mi interessa zero, non c’è altra cosa a cui penso se non lavorare". Col senno del poi, la domanda di Diletta Leotta si è dimostrata più che calzante: questa mattina infatti la Juventus ha deciso di esonerare Tudor.

Del Piero e Bergomi, la lite in diretta tv su Sky

Ma il caos nel mondo del calcio televisivo non finisce qui, dato che nel corso dell’ultima puntata del ‘Club’ di Fabio Caressa, in diretta su Sky Sport, l’ex juventino Alessandro Del Piero e l’ex interista Beppe Bergomi si sono resi protagonisti di un’accesa discussione sulla sconfitta dell’Inter contro il Napoli.

"Lo dico da quattro anni: l’Inter è la squadra più forte in Italia. Tu non sei d’accordo, ma io questo lo sottoscrivo anche quest’anno", ha esclamato Del Piero rivolgendosi a Bergomi, il quale ha prontamente ribattuto affermando: "No, l’Inter è stata la squadra più brava, non la più forte". A quel punto Del Piero è intervenuto nuovamente: "Più bravo è stato qualcuno che ha vinto al posto suo, è diverso". "E allora perché non vince gli scontri diretti?", ha quindi chiesto provocatoriamente Bergomi.

La discussione si è dunque accesa e Del Piero ha continuato a sostenere la sua tesi con un tono di voce abbastanza alto. Bergomi è dunque intervenuto di nuovo in maniera stizzita: "Però ricordati chi urla di più non ha ragione. Stai sempre a dire ste robe qua. Non puoi alzare la voce e dire sempre sta cosa qua. Rispetta anche quello che dico io, e siccome lo dico da quattro anni, i risultati sono lì a dimostrarlo. Poi quando perde gli altri sono stati bravi. Ma chi è più brava una che perde o una che vince?". Un argomento che ha accesso molto gli animi e che sicuramente porterà anche in seguito a nuovi confronti.

