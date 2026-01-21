Juventus-Benfica, stasera in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l'altro big-match
Juventus-Benfica si gioca mercoledì 21 gennaio alle 21:00: tutte le informazioni su diretta TV, streaming e sull’altro big match di Champions League
La Juventus prova a voltare pagina dopo il capitombolo di Cagliari e si concentra nuovamente sulla Champions League, competizione nella quale ogni dettaglio può fare la differenza. All’Allianz Stadium arriva il Benfica di José Mourinho, avversario diretto nella corsa ai playoff. A due turni dalla fine della fase a girone unico, la classifica resta cortissima e i bianconeri di Spalletti sono praticamente obbligati a vincere stasera per ipotecare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La sfida promette equilibrio e intensità, in una serata europea che offrirà anche un altro big match visibile in chiaro.
Juventus-Benfica, ultime news e probabili formazioni
Fedele alla filosofia di José Mourinho, il Benfica è reduce in Champions League dal successo ottenuto contro il Napoli si presenta come una squadra solida, organizzata e poco incline a concedere spazi, ma allo stesso tempo non particolarmente prolifica in fase offensiva. I numeri europei dei lusitani raccontano di una formazione attenta, capace di soffrire ma non sempre di colpire con continuità, soprattutto quando è chiamata a fare la partita e a scoprirsi maggiormente.
La Juventus, reduce dalla sconfitta-beffa a Cagliari in campionati, dovrebbe approcciare la gara in maniera più arrembante puntando sul 4-2-3-1 caro a Spalletti con Conceiçao, McKennie e Yildiz alle spalle di David. Una eventuale vittoria permetterebbe ai bianconeri di blindare la qualificazione a prescindere dal risultato dell’ultima partita, in programma mercoledì prossimo in casa del Monaco.
Probabili formazioni:
- Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.
- Probabile formazione Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. Allenatore: Mourinho.
Champions League in chiaro: su TV8 l’altro big match della serata
Potrebbe interessarti anche
Benfica-Napoli, stasera in TV: dove vederla, orario, lo sciopero beffa per gli azzurri
Il Napoli di Conte sfida il Benfica di Mourinho a Lisbona per il passaggio agli spar...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 21 gennaio 2026: la Juve vuole fare un dispetto all'Inter
I bianconeri possono raggiungere l'Inter nella classifica della Champions ma bisogna...
Champions League gratis in TV, le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un match attesissimo)
Da Marsiglia-Liverpool a Bodo/Glimt-Manchester City: ecco i big match visibili grati...
Bodo Glimt-Juventus stasera in TV: dove vederla, rinvio, orario proibito e il big-match di Champions League in chiaro
Stasera 25 novembre la Juventus sfida i norvegesi in Champions League (diretta Tv su...
Champions League in diretta Tv (9-10 dicembre), tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (un match è stellare)
Va in scena la sesta giornata della massima competizione europea: da Real Madrid-Man...
Bologna-Juventus, stasera in TV: dove vederla, canale, orario, la svolta di Spalletti
Allo Stadio Dall'Ara di Bologna è in programma Bologna-Juventus, gara fondamentale p...
Champions League gratis in TV, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il match più atteso)
Da Ajax-Benfica ad Arsenal-Bayern Monaco: tre big match visibili gratis in tv tra ma...
Juventus-Pafos stasera in TV: dove vederla, orario, polemiche e il big-match di Champions League in chiaro
Nella sesta giornata della massima competizione europea i bianconeri di Spalletti os...