Juventus-Benfica, stasera in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l'altro big-match

Juventus-Benfica si gioca mercoledì 21 gennaio alle 21:00: tutte le informazioni su diretta TV, streaming e sull’altro big match di Champions League

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La Juventus prova a voltare pagina dopo il capitombolo di Cagliari e si concentra nuovamente sulla Champions League, competizione nella quale ogni dettaglio può fare la differenza. All’Allianz Stadium arriva il Benfica di José Mourinho, avversario diretto nella corsa ai playoff. A due turni dalla fine della fase a girone unico, la classifica resta cortissima e i bianconeri di Spalletti sono praticamente obbligati a vincere stasera per ipotecare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La sfida promette equilibrio e intensità, in una serata europea che offrirà anche un altro big match visibile in chiaro.

Juventus-Benfica, diretta tv e streaming: dove vederla

La partita Juventus-Benfica, valida per la settima e penultima giornata della fase a girone unico di Champions League, si giocherà questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026 2025, con fischio d’inizio previsto per le ore 21 all’Allianz Stadium di Torino. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime Video, alla quale si potrà accedere tramite l’app Amazon Prime Video su smart TV, tablet, smartphone, tramite dispositivi collegati, oppure tramite moduli disponibili su Sky Q.

  • Orario: 21:00
  • Diretta TV: Prime Video
  • Diretta Streaming: Prime Video

Juventus-Benfica, ultime news e probabili formazioni

Fedele alla filosofia di José Mourinho, il Benfica è reduce in Champions League dal successo ottenuto contro il Napoli si presenta come una squadra solida, organizzata e poco incline a concedere spazi, ma allo stesso tempo non particolarmente prolifica in fase offensiva. I numeri europei dei lusitani raccontano di una formazione attenta, capace di soffrire ma non sempre di colpire con continuità, soprattutto quando è chiamata a fare la partita e a scoprirsi maggiormente.

La Juventus, reduce dalla sconfitta-beffa a Cagliari in campionati, dovrebbe approcciare la gara in maniera più arrembante puntando sul 4-2-3-1 caro a Spalletti con Conceiçao, McKennie e Yildiz alle spalle di David. Una eventuale vittoria permetterebbe ai bianconeri di blindare la qualificazione a prescindere dal risultato dell’ultima partita, in programma mercoledì prossimo in casa del Monaco.

Probabili formazioni:

  • Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.
  • Probabile formazione Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. Allenatore: Mourinho.

Champions League in chiaro: su TV8 l’altro big match della serata

La serata di Champions League offrirà un’alternativa di grande fascino anche per chi non dispone di abbonamenti alle piattaforme streaming e desidera comunque godersi una sfida di altissimo livello. Oggi, mercoledì 21 gennaio, sempre alle ore 21:00, TV8 trasmetterà in diretta e in chiaro la sfida tra Olympique Marsiglia e Liverpool, uno dei match più attesi e prestigiosi dell’intero turno europeo.

Si tratta di un confronto storico tra due club dal grande passato continentale, capace di attirare l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio internazionale. La scelta di TV8 conferma la volontà di garantire ogni settimana un appuntamento di alto livello accessibile a tutti, rendendo la serata europea ancora più ricca e interessante anche per chi non seguirà Juventus-Benfica.

