Juventus-Atalanta oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario, ultime news Sabato 16 agosto 2025 allo Stadio Gewiss, Atalanta e Juve si sfidano nel trofeo Bortolotti: diretta Tv su DAZN.

Ultimi scampoli di calcio estivo in Tv. Oltre al match tra Inter e Olympiacos, stasera scenderanno in campo anche Atalanta e Juventus per disputarsi il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti. Per entrambe le squadre sarà l’ultimo test-match amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A, al via il prossimo week-end (23-24 agosto). La sfida di lusso tra bianconeri e nerazzurri è in programma stasera – sabato 16 agosto – al Gewiss Stadium di Bergamo con inizio fissato alle ore 20:45. Ecco dove vederla in Tv e streaming.

Dove vedere Atalanta-Juventus oggi in TV: diretta in chiaro o a pagamento?

A differenza del match dell’Inter contro i greci, trasmesso sul Nove, non sarà possibile vedere l’amichevole Atalanta-Juventus gratis in chiaro. La partita, infatti, sarà trasmessa su DAZN, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet o PC. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45. Non sono ancora noti i telecronisti che commenteranno l’incontro.

Diretta TV Atalanta-Juventus (ore 20:45): DAZN (abbonati)

DAZN (abbonati) Streaming: app DAZN su PC, smartphone, tablet e smart TV; dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast; sito NOVE in chiaro

Le probabili formazioni

Juric prova la squadra che scenderà in campo al debutto, con Scamacca unica punta, supportato da De Ketelaere e Sulemana. Lookman resta out, in attesa di sviluppi di mercato. In casa Juve, Tudor conferma la struttura delle ultime amichevoli: David guiderà l’attacco, mentre Vlahovic partirà dalla panchina, con Joao Mario ancora titolare sugli esterni.

Atalanta (3-4-2-1) – Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. Allenatore: Juric.

– Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. Allenatore: Juric. Juventus (4-2-3-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Joao Mario, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

Atalanta e Juventus tra campo e mercato

Per entrambe le squadre si tratterà di un test importante: l’Atalanta di Juric prepara il debutto in campionato contro il Pisa, mentre la Juventus di Tudor debutterà in serie A contro il Parma all’Allianz Stadium. Il trofeo Bortolotti, dunque, servirà ai due allenatori per testare gli automatismi di squadra in vista del via del campionato e per prendere le ultime decisioni riguardo al mercato, che resta apertissimo per entrambi i club. I bergamaschi infatti sono ancora alle prese con la grana Lookman, che spinge forte per la cessione all’Inter. La Juve, invece, tratta col Paris Saint Germain per il ritorno di Kolo Muani a Torino e intanto cerca un acquirente per Vlahovic.

