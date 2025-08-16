Juventus-Atalanta oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario, ultime news
Sabato 16 agosto 2025 allo Stadio Gewiss, Atalanta e Juve si sfidano nel trofeo Bortolotti: diretta Tv su DAZN.
Ultimi scampoli di calcio estivo in Tv. Oltre al match tra Inter e Olympiacos, stasera scenderanno in campo anche Atalanta e Juventus per disputarsi il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti. Per entrambe le squadre sarà l’ultimo test-match amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A, al via il prossimo week-end (23-24 agosto). La sfida di lusso tra bianconeri e nerazzurri è in programma stasera – sabato 16 agosto – al Gewiss Stadium di Bergamo con inizio fissato alle ore 20:45. Ecco dove vederla in Tv e streaming.
Dove vedere Atalanta-Juventus oggi in TV: diretta in chiaro o a pagamento?
A differenza del match dell’Inter contro i greci, trasmesso sul Nove, non sarà possibile vedere l’amichevole Atalanta-Juventus gratis in chiaro. La partita, infatti, sarà trasmessa su DAZN, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet o PC. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45. Non sono ancora noti i telecronisti che commenteranno l’incontro.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Diretta TV Atalanta-Juventus (ore 20:45): DAZN (abbonati)
- Streaming: app DAZN su PC, smartphone, tablet e smart TV; dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast; sito NOVE in chiaro
Le probabili formazioni
Juric prova la squadra che scenderà in campo al debutto, con Scamacca unica punta, supportato da De Ketelaere e Sulemana. Lookman resta out, in attesa di sviluppi di mercato. In casa Juve, Tudor conferma la struttura delle ultime amichevoli: David guiderà l’attacco, mentre Vlahovic partirà dalla panchina, con Joao Mario ancora titolare sugli esterni.
- Atalanta (3-4-2-1) – Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. Allenatore: Juric.
- Juventus (4-2-3-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Joao Mario, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
Atalanta e Juventus tra campo e mercato
Per entrambe le squadre si tratterà di un test importante: l’Atalanta di Juric prepara il debutto in campionato contro il Pisa, mentre la Juventus di Tudor debutterà in serie A contro il Parma all’Allianz Stadium. Il trofeo Bortolotti, dunque, servirà ai due allenatori per testare gli automatismi di squadra in vista del via del campionato e per prendere le ultime decisioni riguardo al mercato, che resta apertissimo per entrambi i club. I bergamaschi infatti sono ancora alle prese con la grana Lookman, che spinge forte per la cessione all’Inter. La Juve, invece, tratta col Paris Saint Germain per il ritorno di Kolo Muani a Torino e intanto cerca un acquirente per Vlahovic.
Potrebbe interessarti anche
Inter-Olympiacos oggi in diretta TV: dove vederla in chiaro (gratis) e streaming
Sabato 16 agosto 2025 allo Stadio San Nicola di Bari, l’Inter di Chivu chiude il pre...
Palio di Siena 2025, oggi in diretta tv su La7: orario, favoriti, Contrade, cavalli, fantini
Oggi 16 agosto La7 seguirà in esclusiva il Palio dell’Assunta 2025: diretta dalle 16...
Forbidden Fruit, colpo di scena nel finale: chi muore, dove vederla in streaming e quante puntate ha la serie
Amori, tradimenti e un addio inaspettato: ecco si concluderà la serie del momento Fo...
Sinner-Atmane oggi in diretta tv, semifinale Atp Cincinnati: dove vederla, orario, la provocazione del francese
Ecco dove seguire la semifinale del nostro numero uno italiano e star mondiale: dai ...
Sinner sfida Diallo oggi all’ATP Cincinnati: dove vederla in diretta tv e il dubbio sull’orario
Jannik Sinner è pronto a tornare sul cemento americano, in una sfida che promette di...
Sinner vs Mannarino, oggi ottavi di finale all’ATP Cincinnati: dove vederla in tv, orario, polemiche e rinvio improvviso
Tutto pronto per il grande match tra il campione azzurro e il tennista francese: ecc...
Calcio in tv, quanto ci costi: il prezzo per vedere tutte le partite 2025/2026 su Dazn
L’annosa questione dei diritti televisivi porterà a un’altra annata ‘spezzatino’: tu...
Sinner vs Auger-Aliassime, oggi i quarti di finale all’ATP di Cincinnati: dove vederla in tv e il dubbio sull'orario
Grande ritorno in campo per il campione altoatesino dopo la vittoria contro il franc...