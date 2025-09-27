Juventus-Atalanta oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match di Serie A Oggi - sabato 27 settembre 2025 - il big match di serie A è Juventus-Atalanta: chi trasmette la partita, Sky o Dazn? E dove vederla in streaming.

La serie A torna in campo oggi – sabato 27 settembre 2025 – con un allettante programma d’anticipi. Delle tre partite in programma, quella più allettante è Juventus-Atalanta, in programma alle ore 18 sul campo dei bianconeri. Ecco dove vedere il big-match oggi in Tv e streaming.

Dove vedere Juventus-Atalanta oggi in TV: diretta in chiaro o a pagamento?

Come noto, non è possibile vedere le partite della serie A gratis e in chiaro. Per assistere alla sfida tra Juventus e Atalanta, valida per la 5° giornata del campionato di serie A, bisognerà collegarsi a DAZN, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet o PC. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Edoardo Testoni, affiancato dalla voce tecnica di Massimo Ambrosini.

Diretta TV Juventus-Atalanta (ore 20:45): DAZN (abbonati)

(ore 20:45): DAZN (abbonati) Streaming: app DAZN su PC, smartphone, tablet e smart TV; dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

Juventus-Atalanta: formazioni ufficiali e ultime news

La Juventus ha iniziato il campionato con tre vittorie consecutive, ma nell’ultimo turno ha rallentato con un 1-1 sul campo del Verona. Questo pareggio ha permesso al Napoli di prendersi il primo posto, lasciando la squadra di Tudor a due lunghezze di distanza. Contro l’Atalanta per i bianconeri sarà fondamentale tornare ai tre punti per non perdere contatto dalla vetta. In vista del match, si prevede una chance da titolare per il portoghese Conceiçao, mentre Bremer è pronto a rientrare al centro della difesa. In attacco, mister Tudor potrebbe stupire tutti lanciando Openda titolare, con David e Vlahovic destinati a partire dalla panchina.

L’Atalanta, reduce dalla vittoria contro il Torino, ha finora raccolto due successi e due pareggi in campionato. Dopo la figuraccia contro il Paris Saint Germain in Champions League (ko per 4 a 0), la squadra di Juric vuole confermare il suo buon momento in Serie A. Attualmente è quinta con 8 punti, a una sola lunghezza da Roma e Milan, rispettivamente quarta e terza, e a due dalla Juventus. Juric ha accarezzato l’idea di lanciare Lookman dal primo minuto, ma gli ultimi spifferi lasciano pensare che sarà in panchina. Non saranno della partita Scalvini, Hien e Zalewski, out per infortunio, mentre De Ketelaere ha recuperato e dovrebbe partire dal 1’.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Tudor

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Juric

Serie A, anticipi oggi 27 settembre 2025 (QUINTA GIORNATA): dove vedere Como-Cremonese e Cagliari-Inter

Oggi, sabato 27 settembre 2025, la quinta giornata del campionato di serie A prevede un totale di tre anticipi: oltre a Juventus-Atalanta (ore 19), si giocheranno anche Como-Cremonese (ore 15) e Cagliari-Inter (ore 21). Ecco dove vedere le gare in diretta tv o in streaming:

Como-Cremonese, Sabato 27 settembre ore 15.00: diretta DAZN

Cagliari-Inter, Sabato 27 settembre ore 21.00: diretta Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e DAZN; in streaming su Sky Go, Now e DAZN.

