Justice League, Zack Snyder pubblica foto inedite e svela le scene segrete del sequel Zack Snyder ha pubblicato su Instagram alcune foto inedite del dietro le quinte di Justice League, svelando anche degli storyboard 'segreti' del sequel del film

Zack Snyder ha condiviso un altro tesoro del suo periodo nel DCEU, portando a galla parti inedite del suo celeberrimo film Justice League.

Zack Snyder mostra storyboard e foto inedite del dietro le quinte di Justice League

Seguendo il trend del momento, il regista ha pubblicato su Instagram una serie di foto risalenti al 2016 (che trovate qui), che raccontano il dietro le quinte delle riprese di Justice League. Tra queste immagini spiccano rari scatti di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Henry Cavill nel suo costume di Superman con il Batman corazzato di Ben Affleck. Nelle foto appare anche il regista impegnato sul set mentre dirige scene con le Amazzoni, una foto di Cavill a torso nudo durante l’allenamento e un’immagine in bianco e nero di Ezra Miller nei panni di Barry Allen / Flash, che Snyder non aveva mai pubblicato prima. Ma non è tutto.

Snyder ha anche condiviso diverse pagine complete dei suoi storyboard originali del sequel di Justice League, compresi dettagli chiave della trama che non sono mai stati proiettati sullo schermo. I pannelli, che i fan ricorderanno dalla mostra "SnyderVerse" a Dallas, delineano la continuazione pianificata del DCEU dopo Justice League di Zack Snyder.

In uno storyboard pubblicato dal regista, come evidenzia Yahoo, si legge: "Tornato alla Batcaverna, Batman osserva con orrore Darkseid prendere il controllo totale di Superman. Superman si rivolta contro Batman, che riesce a malapena a salvarsi! Lex crede di aver vinto, ma si ritrova faccia a faccia con Superman. Guarda Lex con occhi rossi e fiammeggianti e gli dà fuoco. Mentre Lex urla, il mondo diventa rosso."

Il piano di partenza di Zack Snyder

Snyder aveva originariamente pianificato i sequel come un massiccio arco narrativo in due parti, che si sarebbe concluso con un finale in stile Il Signore degli Anelli con Wonder Woman e le Amazzoni, Aquaman e i sette regni e Superman alla guida dell’umanità. Probabilmente, lo scatto più interessante del gruppo è un ritratto in bianco e nero di Ezra Miller nei panni di Barry Allen che indossa la sua maglietta "Black Freighter" di Watchmen, un sottile omaggio all’adattamento di Watchmen di Snyder.

Sebbene le immagini promozionali di Flash siano già state condivise in precedenza, questa è la prima volta che Snyder stesso pubblica un ritratto in solitaria dell’attore di Justice League. L’immagine è stata probabilmente scattata durante le riprese del 2016, ben prima che il film Flash entrasse in produzione.

