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Justice League 2, Zack Snyder ha la soluzione perfetta per un sequel senza precedenti

Cosa sappiamo di Justice League 2? Da anni si parla di un possibile sequel di Zack Snyder e recentemente il regista ha dato importanti aggiornamenti a riguardo

Justice League 2 si farà? Il progetto di Zack Snyder sul sequel

Lo Snyderverse non è ancora morto: i tanto discussi sequel di Justice League potrebbero davvero tornare in gioco. Dopo i fatti del 2017, quando il regista dovette abbandonare il film lasciandolo nelle mani di Joss Whedon, i fan si sono mobilitati per anni per ottenere la sua versione, riuscendo nell’intento nel 2021 con l’uscita della Snyder Cut. Versione che è stata, d’altronde, un successo clamoroso, capace di ridare dignità a personaggi come Darkseid e di conquistare il pubblico.

Al fronte di tale riscontro, per anni il pubblico ha richiesto che la storia continuasse con un Justice League 2. Ma c’è davvero la possibilità che il sequel diventi realtà?

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Justice League 2, quali sono i progetti di Zack Snyder per il sequel?

Di recente, Zack Snyder ha riacceso l’entusiasmo dei fan durante un intervento nel podcast Happy Sad Confused. Quando gli è stato chiesto se i capitoli 2 e 3 di Justice League potessero diventare dei fumetti o dei film d’animazione, il regista ha risposto in modo molto positivo: "Ne abbiamo parlato spesso. In questo mondo tutto è possibile e, a prescindere dalla forma che prenderanno, sarebbe fantastico." Ad oggi, il regista continua a credere che realizzare i sequel della Justice League in versione animata sarebbe una buona idea, un progetto su cui ci sono già state delle discussioni in merito.

Passare ai cartoni animati sarebbe la mossa perfetta per diversi motivi: il nuovo universo DC di James Gunn non ha ancora in programma un film sulla Justice League, quindi non ci sarebbe conflitto tra le due versioni. Inoltre, al momento non ci sono progetti concreti di Snyder per un sequel cinematografico della storia. Va detto che di recente il regista è tornato a sbilanciarsi sulla questione, promettendo ai fan "molte altre storie insieme". Il che presuppone che le idee ci siano, ma per la realizzazione di queste – in forma animata o cinematografica – bisognerà ancora attendere.

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