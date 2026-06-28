È il film più costoso di sempre ed è amatissimo da tutte le generazioni: ecco qual è e chi ha superato in classifica Un articolo di Fortune ha reso pubblica la classifica e, a sorpresa, i dinosauri hanno strapazzato i Jedi: un Jurassic Park ha battuto Star Wars Episodio VII

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza non è più il film più costoso della storia del cinema in termini assoluti. È quanto si apprende da un articolo di Fortune, che ha riscritto la classifica. Stando alla testata di economia e business, un capitolo della saga di Jurassic Park avrebbe spodestato i Jedi creati da George Lucas, ergendosi come film più costoso della storia del cinema. Un budget davvero spropositato, in linea con le dimensioni gargantuesche dei rettili preistorici.

Jurassic Park – Il Dominio è il film più costoso della storia del cinema, battuto Star Wars Episodio VII

Bisogna fare un disclaimer prima di cominciare il discorso. Se i dati relativi agli incassi sono sempre chiari e cristallini, scritti nero su bianco, per quanto riguarda i budget dei film la situazione è molto più nebulosa. Occorre affidarsi a testate di settore credibili come Deadline, Variety e via discorrendo, ma le cifre possono spesso variare e modificarsi anche a distanza di anni. Le major, infatti, non hanno molto interesse a far capire in modo inequivocabile agli azionisti quanto un determinato film sia andato bene o, soprattutto, male, in rapporto alla spesa sostenuta. In determinati Paesi, però, come l’Inghilterra, in cui i grandi studi vanno spesso a girare per sfruttare sgravi fiscali, bisogna presentare una documentazione pubblica delle spese sostenute. In questo modo tutto può essere liberamente consultato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fortune ha scartabellato i documenti e ha portato a galla una verità "sconcertante". Il film più costoso della storia del cinema non è più Star Wars: Episodio VII: Il risveglio della Forza, bensì Jurassic World- Il Dominio. 658.800.000 dollari per i giganteschi lucertoloni contro 638.900.000 per l’epopea fantascientifica di Lucasfilm/Disney (non calcolando l’inflazione). Costi spropositati dietro i quali si nascondono diverse motivazioni, prima fra tutte la dilatazione delle tempistiche a causa della pandemia di Covid-19. Maestranze, set e quant’altro sono infatti stati bloccati per molto più tempo rispetto alle lavorazioni in condizioni normali, e pare che per cinque mesi il cast abbia alloggiato in suite da 600 dollari a notte!

L’incasso ha giustificato la spesa?

Jurassic World – Il Dominio, uscito nel 2022, ha portato a casa al botteghino circa 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Una cifra considerevole, ma che forse non è stata sufficiente a reggere il colpo. Anche considerando circa 128 milioni di dollari in sgravi fiscali, il film avrebbe dovuto incassare 1.3 miliardi al cinema per andare in pari. Per la gioia di Universal, però, pare che con il successivo sfruttamento del lungometraggio, tra streaming, messe in onda ed edizioni fisiche, lo studio abbia coperto ogni rosso.

In ogni caso il regista, Gareth Edwards, ha ricevuto per il film successivo chiarissime indicazioni di andarci piano con le spese. Un diktat recepito chiaro e tondo. Jurassic World – La rinascita è infatti costato meno della metà e, pur incassando di meno (circa 872 milioni di dollari), si è rivelato un successo commerciale molto migliore.

Potrebbe interessarti anche