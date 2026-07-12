Jurassic Park, il film che ha inventato il cinema moderno: 5 assurdità che nel 1993 nessuno ci aveva detto, rivelati ora dall'edizione in 4K
I retroscena più incredibili e gli errori che hanno reso il capolavoro sui dinosauri di Steven Spielberg un cult immortale della storia del cinema.
Il mito cinematografico di Jurassic Park torna a splendere grazie a una nuova e spettacolare edizione Steelbook in 4K Ultra HD, un pezzo da collezione imperdibile che porta sullo schermo il master originale con una definizione mai vista prima. Ma al di là della straordinaria resa visiva, il capolavoro del 1993 firmato da Steven Spielberg continua a stupire per i suoi incredibili retroscena: dagli effetti sonori che nessuno si aspetta ai veri e propri imprevisti che hanno cambiato la storia del set.
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