La Pixar realizza il sogno di poter parlare con gli animali

Jumpers - Un salto tra gli animali: la rivoluzione Pixar nel trailer del Super Bowl
Nuovo sguardo alla prossima avventura Pixar: come Avatar... ma con i castori!
Il palcoscenico del Super Bowl LXI ha offerto l’occasione perfetta per Disney e Pixar di mostrare al mondo nuove e spettacolari immagini di Jumpers – Un salto tra gli animali (Hoppers), l’attesissimo lungometraggio originale in arrivo nelle sale italiane il prossimo 5 marzo, con un bellissimo trailer. Lo spot, denso di ironia e inventiva visiva, introduce lo spettatore a un concetto fantascientifico tanto assurdo quanto affascinante: il trasferimento della coscienza umana in corpi robotici di animali iper-realistici per scopi scientifici e di esplorazione ambientale.
Mabel è la protagonista di Jumpers – Un salto tra gli animali: il trailer dal Super Bowl 2026
La trama segue le vicende di Mabel, una giovane scienziata appassionata di natura che decide di testare su se stessa una tecnologia d’avanguardia. Nello spot trasmesso durante la finale NFL, vediamo come la mente di Mabel venga trasferita con successo in un castoro robotico. Questo avatar meccanico le permette di infiltrarsi nel regno animale senza destare sospetti, offrendole un punto di vista privilegiato sulla vita segreta del bosco che nessun essere umano ha mai potuto documentare prima d’ora in modo così immersivo.
Quello che inizia come un rigoroso esperimento scientifico si trasforma rapidamente in un’avventura straordinaria dai toni commoventi e divertenti. Una volta integrata nel gruppo, Mabel scopre con immenso stupore di poter comprendere e comunicare direttamente con tutte le creature della foresta. Dai dialoghi serrati con uccelli canterini alle interazioni talvolta pericolose con imponenti orsi, Jumpers – Un salto tra gli animali promette di esplorare il rapporto millenario tra uomo e natura con una prospettiva totalmente inedita per il cinema d’animazione moderno, cercando di abbattere le barriere tra specie diverse attraverso una sorta di empatia tecnologica.
Il cast originale e la sinossi ufficiale
Il trailer di Jumpers – Un Salto tra gli Animali mette in luce anche il talento del cast vocale originale, elemento che da sempre rappresenta un marchio di fabbrica per le produzioni dello studio di Emeryville. Oltre a Piper Curda che presta la voce alla protagonista Mabel, spicca l’interpretazione di Jon Hamm nel ruolo di un sindaco autoritario e poco incline alla conservazione della fauna, deciso a portare avanti un progetto edilizio che minaccia di distruggere l’habitat degli animali. Bobby Moynihan dà invece vita a un castoro reale che diventerà la guida e il principale alleato di Mabel in questa missione di salvataggio del sottobosco.
Questa la sinossi ufficiale della pellicola:
Il film racconta di Mabel, un’adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l’opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente! Difatti, in Jumpers – Un Salto tra gli Animali gli scienziati hanno scoperto come far "saltare" la coscienza umana in animali robotici realistici, permettendo alle persone di comunicare con gli animali come animali! Utilizzando la nuova tecnologia, Mabel scoprirà misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione.
Articolo a cura di Marco Lucio Papaleo.
