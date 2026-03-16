I film più visti in Italia nel weekend: Jumpers vola alto, ma Fabio De Luigi prova a insidiare il trono. La Top 10 completa Il film Pixar continua a incantare il pubblico italiano: Jumpers resta in cima alla classifica, ma le nuove uscite potrebbero rubargli la scena (e il dominio).

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Nonostante la cerimonia degli Oscar 2026, che hanno catturato tutta l’attenzione mediatica, certamente non perdiamo l’interesse nello scoprire com’è andato il Box Office Italiano di questo secondo fine settimana di marzo. Ci sono state numerose nuove uscite, ma nessuna è riuscita a insidiare i primi due film della top 10, il primo dei quali è Jumpers – Un Salto Tra Gli Animali, che continua a rimanere in vetta alla classifica. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Box Office, Jumpers – Un Salto Tra Gli Animali domina: ma Fabio De Luigi lo ‘insegue’

Qualcuno se lo aspettava e, alla fine, non si sbagliavano: Jumper – Un Salto Tra Gli Animali resta in testa al botteghino italiano nel weekend 12-15 marzo 2026, incassando 1,5 milioni di euro nel secondo fine settimana. Il totale raggiunge 3,43 milioni, grazie anche all’assenza di concorrenti diretti nel genere. Tra i film Pixar usciti di recente ha già superato Elio (2.842.910), ma resta lontano da Elemental (6.919.357). Al secondo posto si conferma la commedia Un bel giorno di Fabio De Luigi con 1,26 milioni (-23%), per un totale di 3,26 milioni dal debutto. Terzo posto per l’esordiente Il bene comune di Rocco Papaleo, che apre con 637 mila euro, una partenza migliore rispetto al precedente film del regista. Debutta quarto Remembers of Him – La parte migliore di te, tratto dal romanzo di Colleen Hoover, con 503 mila euro: un risultato discreto ma inferiore alle aspettative. In quinta posizione continua la corsa dell’horror Scream 7, che incassa 336 mila euro e arriva a 2,97 milioni totali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In sesta posizione troviamo Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, rafforzato dall’Oscar vinto da Jessie Buckley, con 270 mila euro nel weekend e 3,5 milioni complessivi. Settimo è Cime tempestose, che supera gli 11 milioni di euro totali, confermando un grande successo soprattutto in Italia. All’ottavo posto prosegue il buon andamento di Rental – Nelle vite degli altri con 209 mila euro e 1,62 milioni totali. Nono l’esordiente horror Keeper – L’eletta con 203 mila euro, mentre decimo resiste il film per cinefili Nouvelle Vague con 121 mila euro nel weekend.

Tra le nuove uscite fuori dalla top ten debuttano L’isola dei ricordi di Fatih Akin (68 mila euro), il film d’animazione Arco (59 mila euro) e le anteprime IMAX di L’ultima missione – Project Hail Mary, che con sole 19 sale ottengono una media molto alta (3.113 euro). Chiude il biopic Il testamento di Ann Lee, fermo a 53 mila euro.

La Top 10 completa del Box Office italiano

Di seguito, vi elenchiamo la Top 10 completa del Box Office Italiano:

Jumpers – Un salto tra gli animali — € 3.430.860 Un bel giorno — € 3.260.046 Il bene comune — € 643.027 Reminders of Him – La parte migliore di te — € 508.091 Hamnet – Nel nome del figlio — € 3.508.934 Scream 7 — € 2.971.598 Rental Family – Nelle vite degli altri — € 1.923.592 Cime tempestose (Wuthering Heights) — € 11.021.241 Keeper – L’eletta — € 203.361 Nouvelle Vague — € 339, 946

Potrebbe interessarti anche