Jumanji: Open World, ci aspetta un Natale da brividi con Dwayne Johnson: il gioco stavolta invade il nostro mondo (e il caos domina) Il nuovo e attesissimo capitolo arriva a Natale con Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, protagonisti di una nuova avventura fuori dalla console.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer di Jumanji: Open World, un nuovo capitolo che promette di chiudere (o forse no) la saga campione d’incassi. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan tornano a vestire i loro iconici avatar, ma questa volta qualcosa è cambiato rispetto al passato. Il pericolo, infatti, non resterebbe più confinato dentro la console: le prime immagini diffuse online lasciano intuire uno scenario ben più ampio e imprevedibile del solito. L’appuntamento nelle sale è fissato per il 25 dicembre 2026, ma vediamo tutti i dettagli.

Jumanji: Open World, ci aspetta un gran Natale con Dwayne Johnson: il trailer del film

Sony Pictures ha(finalmente) pubblicato il trailer ufficiale di Jumanji: Open World, nuovo capitolo della saga action-adventure diretto da Jake Kasdan, in arrivo nelle sale il 25 dicembre 2026. Il film riprende gli eventi di Jumanji: The Next Level e introduce un nuovo scenario: questa volta non saranno i protagonisti a entrare nel gioco, ma sarà Jumanji a invadere il mondo reale. Il trailer mostra infatti gli avatar interpretati da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan mentre il caos del videogioco si riversa fuori dalla console, trasformando la realtà in una nuova gigantesca area di gioco. I protagonisti dovranno quindi affrontare le minacce di Jumanji e cercare un modo per fermare l’invasione. Nella clip, in particolare, Spencer e i suoi familiari sono alle prese con l’arrivo improvviso di un rinoceronte, confermando, appunto, che le creature di Jumanji sono entrate nel mondo reale.

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Ed ecco che gli avatar Bravestone, Ruby, Mouse e Oberon sono usciti dal gioco, ma senza i giocatori che li controllano restano bloccati in una sorta di "demo mode". Il cast comprende anche Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Rhys Darby, Nick Jonas e Danny DeVito. La sceneggiatura è firmata da Kasdan, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg, mentre il film è basato sul libro Jumanji di Chris Van Allsburg.

Il successo della saga Jumanji

La classificazione ufficiale non è ancora stata annunciata, mentre i due precedenti capitoli avevano ricevuto un PG-13. Jumanji: Benvenuti nella giungla e Jumanji: The Next Level hanno inoltre ottenuto importanti risultati al box office, incassando rispettivamente 962,5 milioni e 801,7 milioni di dollari nel mondo. Con Open World, la saga cambia ancora una volta le proprie regole: Jumanji non è più un luogo in cui entrare, ma una minaccia che arriva direttamente nel nostro mondo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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