Julianne Moore, il grande riconoscimento arriva alla Festa del Cinema di Roma 2026: per l’attrice premio Oscar una sorpresa speciale L'attrice e scrittrice riceverà un premio alla carriera al Festival del Cinema di Roma, dove presenterà The Debut, il nuovo film diretto da Jesse Eisenberg.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Roma si sta preparando al meglio per la Festa del Cinema 2026 e proprio qui, tra le varie star nazionali e internazionali, ci sarà anche Julianne Moore. Proprio lei, infatti, riceverà un premio alla carriera e accompagnerà la prima italiana di The Debut. Il film, diretto da Jesse Eisenberg, segna una nuova tappa nella collaborazione tra i due artisti e, per l’attrice, sarà un nuovo riconoscimento dopo una carriera costellata di successi, tra cui un Premio Oscar. Di seguito, tutti i dettagli.

Un premio alla carriera per Julianne Moore alla Festa del Cinema di Roma 2026

Julianne Moore sarà ospite della Festa del Cinema di Roma (che si terrà dal 13 al 25 ottobre 2026), dove riceverà un importante riconoscimento per la sua carriera. L’occasione sarà anche la presentazione italiana di The Debut, il nuovo film diretto da Jesse Eisenberg, con cui l’attrice torna a collaborare dopo When You Finish Saving the World. Il premio arriva dopo il Golden Icon Award ricevuto da Moore allo Zurich Film Festival, confermando, così, l’importanza internazionale del suo percorso artistico. Moore, già premiata con l’Oscar per Still Alice, dove affronta la malattia dell’Alzheimer, ha preso a molte pellicole memorabili, come appunto Magnolia, The Hours e Boogie Nights, e ha saputo conquistare anche il grande pubblico internazionale interpretando la determinata Presidentessa Alma Coin nella celebre saga distopica di Hunger Games. Un’attrice in grado di passare dal cinema d’autore ai grandi blockbuster con un’eleganza rara. Inoltre, vanta riconoscimenti nei principali festival internazionali.

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The Debut, la trama del film con Julianne Moore

Il film ruota attorno a Mona Friedman, una casalinga timida e insicura del New Jersey che, quasi per caso, ottiene il ruolo da protagonista in una produzione teatrale amatoriale. L’esperienza la porta a immergersi completamente nel personaggio e nel mondo del teatro, soprattutto sotto l’influenza dell’esigente regista Jerry. Mentre la passione per la recitazione cresce, il confine tra realtà e finzione si fa sempre più sottile, trasformando Mona in un’interprete determinata e ossessionata dalla perfezione. Alla vigilia del debutto, dovrà confrontarsi con i propri limiti e con le conseguenze del suo coinvolgimento sempre più profondo nel ruolo. Nel cast, oltre a Julianne Moore, troviamo anche altri attori di una certa rilevanza, come:

Paul Giamatti

Halle Bailey

Jesse Eisenberg

Cara Buono

Craig Bierko

Bernadette Peters

Susan Blommaert

Patrick Fabian

K. Todd Freeman

Havana Rose Liu

Frank Pando

Per quanto riguarda la data di uscita, The Debut arriverà nelle sale cinematografiche italiane l’11 dicembre 2026. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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