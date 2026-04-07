Juli, il produttore dei record debutta con "Solito Cinema": la tracklist da urlo con Emma, Elisa e Olly Il primo album dell'artista di Aosta uscirà su tutte le piattaforme il prossimo 24 aprile. Con lui, tra le collaborazioni, Tommaso Paradiso, Fabio Concato e Fulminacci.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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C’è un nome che negli ultimi anni ha attraversato la musica italiana senza (quasi) farsi sentire. Eppure la sua firma è ovunque: nei brani di Olly, nelle produzioni di Emma, nelle canzoni di Ultimo e Geolier. Ora Juli — al secolo Julien Boverod, classe ’98, originario di Aosta e cresciuto artisticamente a Torino — esce allo scoperto e diventa protagonista per la prima volta. Il 24 aprile uscirà infatti "Solito Cinema", il suo primo album, e la tracklist appena svelata contiene collaborazioni davvero da urlo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Juli, chi è il produttore multiplatino di Emma e Olly

Prima di parlare del disco, vale la pena raccontare brevemente chi è davvero Juli. Perché i numeri che lo riguardano sono difficili da ignorare. Nella sua giovanissima carriera, l’artista originario di Aosta ha collezionato ben 34 dischi di platino, 28 dischi d’oro e oltre un miliardo di stream globali. Non come solista, ma come produttore, autore e arrangiatore di alcuni dei brani più iconici degli ultimi anni.

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Il suo percorso parte nel 2018, quando inizia a produrre per Shade, Boro Boro e Oliver Green, per poi allargare le collaborazioni a Mambolosco, Fred De Palma, Alfa, Dargen D’Amico e Baby K. La svolta arriva però con Olly: dal loro sodalizio nascono "Il mondo gira", la partecipazione a Sanremo 2023 con "Polvere" e poi "Tutta vita", l’album che ha esordito al numero uno della classifica FIMI. Nel 2025, sempre con Olly, firma "Balorda nostalgia", brano vincitore del Festival di Sanremo. Mentre nel maggio 2024 entra nel roster di EMI Records (Universal Music) e pubblica "Ho voglia di te" con Emma e Olly, ottenendo un totale di 60 milioni di stream e il disco di platino.

"Solito Cinema", la tracklist del primo album di Juli

Ora tutto questo confluisce in un primo album che Juli racconta con le parole di chi non si aspettava di arrivare fin qui. "Solito cinema", racconta, "racchiude lo stupore di tutto quello che mi è successo negli ultimi anni, ed è la frase che ripetiamo spesso tra noi amici perché racchiude il senso di quanto è incredibile la vita che stiamo vivendo. È un disco nato in maniera molto ingenua, non avrei mai pensato di farlo, invece mi sono trovato a collaborare con tantissimi artisti e quello che ne è uscito è un mix di mondi che ha creato un’unica identità".

L’album comprende dodici tracce, dodici collaborazioni che attraversano generazioni e stili diversi: da Fabio Concato a Olly, da Biagio Antonacci a Franco 126, passando per Emma, Elisa e Tommaso Paradiso. Un album che poteva facilmente diventare una vetrina di nomi famosi e invece, stando alle parole di Juli, sembra nato in modo naturale e spontaneo: "Un abbinamento naturale tra me e loro che si è trasformato in un insieme di brani che a poco a poco si sono amalgamati in questo progetto".

Ecco la tracklist completa di "Solito Cinema":

"Voilà" con Fabio Concato

"Che poi chissene frega" con Tommaso Paradiso

"Passatempo" con Fulminacci

"Serenamente" con Bresh

"Maledizione" con Franco 126

"L’ultima canzone" con Biagio Antonacci

"Quelli come me" con Coez

"Vertigine" (strumentale)

"Brutta storia (unplugged)" con Emma ed Elisa

"Noi, disillusi" con Enrico Nigiotti

"Qui piangono tutti" con Tredici Pietro

"Cantilene" con Olly.

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