Jovanotti inaugura il Summer Party con uno show che fa dimenticare la tristezza. L'emozione di Alfa: "Capitano, mio Capitano" Al via il Jova Summer Party in cui Lorenzo Cherubini dà sfogo a tutto il suo entusiasmo. Tra gli ospiti anche Alfa, che si trovava casualmente in Sardegna in vacanza

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Oltre venticinquemila spettatori hanno invaso l’area tra la zona industriale e la statale di Olbia per assistere al debutto di una nuova ed entusiasmante avventura dal vivo di Jovanotti. Tra la polvere che si sollevava sottile e l’intensa morsa del calore estivo, l’esordio della tournée Jova Summer Party si è trasformato in una grandiosa celebrazione, com’è da sempre nelle abitudini di Lorenzo. Incurante delle temperature proibitive, ha travolto la folla con la sua carica di energia positiva, offrendo al pubblico una parentesi di pura evasione, pensata per staccare la spina dal flusso continuo di notizie drammatiche e ritrovare la spensieratezza attraverso la musica.

Il grandioso allestimento scenico si sviluppa attorno a un imponente sfondo a forma di barca di carta di ben cinquecento metri quadri, installato per ospitare una maratona musicale partita fin dal primo pomeriggio. L’artista ha voluto dare ampio spazio a sonorità internazionali e giovani talenti, rivendicando l’importanza di superare l’autoreferenzialità e aprirsi alle influenze culturali di tutto il mondo. Il lungo viaggio proseguirà ora attraverso diverse Regioni italiane, pedalata dopo pedalata, prima del grande finale previsto nell’affascinante cornice romana del Circo Massimo.

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Jovanotti, sorprese sul palco e il toccante duetto tra generazioni

Lo spettacolo serale è entrato nel vivo a partire dalle ore ventuno, anticipato da un breve filmato realizzato con l’ausilio delle moderne tecnologie digitali. Indossando stravaganti ed eccentrici abiti animalier, il performer ha fatto scatenare i fan ripescando dal proprio repertorio brani storici e grandi classici. Non sono mancati i dj-set coinvolgenti e gli omaggi a quelli che non ci sono più.

Sul palco anche Alfa, accorso per interpretare l’ultimo singolo condiviso insieme, Buon vento. Il giovane artista genovese non ha nascosto la forte commozione di fronte al proprio punto di riferimento, celebrandolo con grande affetto: "Capitano, mio Capitano", ha scritto sui commenti di Instagram. Ad arricchire l’evento sono stati proiettati anche divertenti contributi video con la partecipazione straordinaria di Francesca Fagnani, nei quali il cantante si è prestato a ironiche trasformazioni.

Le sfide del tour in bicicletta e le riflessioni sul futuro

Nonostante le difficoltà fisiche derivanti dal grave incidente vissuto lo scorso anno e i problemi neurologici con cui ha imparato a convivere, il cantautore affronta i trasferimenti quotidiani sulle due ruote. Un’impresa sportiva impegnativa, svolta per puro piacere personale pur contro il parere dei medici, che rispecchia la sua inesauribile passione per la natura e per le sfide.

A fare da sfondo a questa straordinaria festa di popolo restano comunque gli interrogativi posti dall’emergenza climatica e dal caldo estremo. Il management ha infatti espresso la necessità di ripensare in futuro l’organizzazione di eventi estivi all’aperto di tale portata. Ciononostante, il successo della manifestazione è travolgente: con centinaia di migliaia di biglietti venduti, l’incredibile viaggio musicale continua la sua rotta portando in salvo tutti i suoi entusiasti passeggeri. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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