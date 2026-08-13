Jovanotti, rammarico social per il concerto annullato a Barletta: “Mi rimetto alla legge”. Cos’è successo Il cantante, dopo aver appreso dello stop al concerto per motivi ambientali, si è rivolto ai fan con un video. Grande la delusione, visti i 33mila biglietti già acquistati.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Jovanotti prende atto del concerto annullato a Barletta, previsto per il 17 agosto prossimo, e condivide le sue riflessioni in un video Instagram appena pubblicato. Il cantante, dopo aver appreso della decisione maturata dalla Asl del luogo (per possibili rischi di salute), non ha sollevato polemiche. Limitandosi a sottolineare nel suo messaggio l’importanza dell’incolumità del suo pubblico. Ancora non è chiaro come e quando verranno rimborsati i biglietti, ma è possibile che la data saltata del Jova Summer Party trovi comunque un’altra collocazione prima dell’estate. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Jovanotti, il messaggio social dopo il concerto annullato a Barletta

La data del Jova Summer Party prevista a Barletta, lunedì 17 agosto 2026, non si farà. L’evento è stato ufficialmente annullato ieri, in serata, dopo rilievi effettuati delle autorità locali. Un beffa, per gli oltre 33mila spettatori che già avevano comprato il biglietto, e che adesso attendo notizie sui rimborsi e su una possibile nuova collocazione per il concerto annullato. Pochi minuti fa, lo stesso Jovanotti è intervenuto con un video social sul suo profilo Instagram, per fare il punto della situazione ed esprimere tutto il proprio rammarico per quanto accaduto.

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"Ieri sera, sceso dal palco", ha esordito Jova, "mi hanno dato la notizia che è stato cancellato il Jova Summer Party di Barletta…Mi hanno confermato che a Barletta non si suona, c’è una disposizione di legge perché pare che abbiano trovato alcuni frammenti di amianto nel terreno circostante dove avremmo dovuto essere noi e quindi la ASL ha deliberato che non si può suonare". Poi la riflessione personale del cantautore: "Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge".

"Prendo atto, con grandissimo dispiacere, perché so quanti di voi hanno prenotato alberghi", ha quindi proseguito Lorenzo, "è un disagio, mi dispiace tantissimo. Mi dispiace per il mio pubblico, mi dispiace per le persone che avevano deciso di esserci, tantissime". Infine la conclusione, con una promessa: "Non so quali decisioni verranno prese nelle prossime ore, vi terrò informati".

Secondo quanto precisato dall’artista, sarà la Trident Music, organizzatrice dell’evento, a fornire il prima possibile tutti i dettagli sul rimborso dei biglietti già acquistati. La società starebbe inoltre valutando la possibilità di recuperare il concerto il prossimo 19 settembre a Bari, ma dovrà essere trovato un luogo adatto ad ospitare il concerto.

Cos’è successo a Barletta

A quanto si apprende, la decisione di annullare il concerto di Jovanotti a Barletta è stata presa durante la riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza convocata in Prefettura. La Asl avrebbe dato parere negativo, in seguito a controlli ambientali condotti da Arpa Puglia e all’esposto della stessa.

Il punto centrale, che ha impedito l’ok all’evento, sarebbe stato il ritrovamento nell’area dell’ex Cartiera (sito dismesso in cui era previsto il concerto) di un piccolo frammento di materiale contenente amianto vicino all’ingresso. Anche se i rilievi dell’aria avrebbero poi confermato una concentrazione nulla di fibre dannose, le autorità hanno comunque deciso di stoppare tutto, per evitare rischi inutili. Si temeva infatti che il calpestio delle migliaia di persone in arrivo potesse sbriciolare e diffondere altri residui nascosti nel terreno, provocando un serio pericolo ambientale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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