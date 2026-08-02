"Il campanaro è impazzito": Jovanotti bacchettato dai frati del santuario di Santa Margherita a Cortona. La replica che sorprende tutti
Lorenzo Jovanotti ha scherzato sulle campane a festa del santuario di Santa Margherita a Cortona e ha ricevuto subito la risposta ironica dei frati, che lo invitano a chiedere perdono
Basta un pizzico di ironia e il fascino sornione di Cortona per trasformare un tranquillo weekend estivo in un divertente siparietto social. Protagonista assoluto è Lorenzo Jovanotti Cherubini, da sempre legato a doppio filo alla cittadina toscana in provincia di Arezzo e prossimo alla partenza per il Jova Beach Party. Il cantautore ha stuzzicato la curiosità dei fan pubblicando sui suoi canali ufficiali un video esilarante, scatenato dall’ininterrotto e vivace scampanellio proveniente dal panoramico santuario di Santa Margherita.
Nel filmato, diventato virale in un battibaleno, Jovanotti non ha perso l’occasione per scherzare con il suo solito stile travolgente: "Il campanaro è impazzito! Secondo me si è rotto il software delle campane", ha esclamato sorridendo, fantasticando su un’improbabile "emergenza campane" e figurandosi i religiosi del colle intenti a gestire un ipotetico caos tecnologico. Un’uscita spontanea che ha fatto sorridere migliaia di follower, ma che non è certo passata inosservata agli occhi – e soprattutto alle orecchie – dei diretti interessati.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’inattesa replica dei frati francescani e il senso del Perdono d’Assisi
La risposta della comunità religiosa non si è fatta attendere e ha sorpreso davvero tutti. I frati della comunità francescana, dimostrando uno spirito ironico da fare invidia ai colleghi dello spettacolo, hanno subito rassicurato il cantante con una nota affettuosa: "Non si è rotto proprio niente, caro Lorenzo!".
I religiosi hanno così colto l’occasione per fare chiarezza sul perché di quei rintocchi così festosi e prolungati. Nessun guasto informatico o tilt di sistema: le campane di Santa Margherita avevano suonato prima per accogliere con calore i giovani pellegrini della tradizionale marcia francescana, e successivamente a mezzogiorno per annunciare l’inizio del Perdono di Assisi, una delle ricorrenze spirituali più sentite e preziose per la tradizione legata a San Francesco.
Una simpatica penitenza per Jovanotti
Lo scambio di battute a distanza si è trasformato in un bellissimo momento di condivisione. Tra una risata e l’altra, dalla cima del colle cortonese è arrivata anche la stoccata finale, lanciata con un grande sorriso da parte della comunità del santuario.
"Ora sarà proprio Jovanotti a dover chiedere il perdono ai frati per l’equivoco!", hanno chiosato scherzosamente i religiosi. Una battuta perfetta che chiude in bellezza un piccolo ‘caso’ estivo. Chissà se ora Lorenzo deciderà di salire a piedi fino al santuario per salire sul campanile, fare pace con i frati e magari cantare insieme a loro. Dopotutto, a Cortona, anche un piccolo errore di valutazione sul suono delle campane può trasformarsi in una splendida occasione per festeggiare insieme.
Potrebbe interessarti anche
Jovanotti festeggia 60 anni di successi: prima il singolo e poi il film al cinema. Ecco l'eterna jovinezza di Lorenzo
Un progetto lungo sette anni, durante i quali Dario Zonta e Carlo Zoratti, autori e ...
Max Pezzali, Jody Cecchetto svela la verità sulla 'rottura' col padre: “Non se l’aspettava, gli chiederei: perché?”. Poi l’affondo contro Linus
Il figlio del produttore e talent scout ha rivelato aneddoti inediti sul padre, in u...
Sanremo 2027, l’assist (al miele) di Cecchetto per Stefano De Martino: “Prima di lui solo anziani, è tornato il coraggio”
Il dj e producer, scopritore di talenti del calibro di Jovanotti e Fiorello, ha spie...
Jovanotti e Alfa insieme in “Buon Vento”: il duetto che profuma d’estate e libertà
Dal 22 maggio esce “Buon Vento”, il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa: un viaggio mu...
Edoardo Bennato senza filtri: “La modestia? Alla mia età è una quisquilia”. poi attacca l’industria musicale italiana
Il cantante napoletano si è raccontato a pochi giorni dal suo 80esimo compleanno, sp...
Noemi rompe il silenzio dopo la caduta dal palco, il racconto dell'incidente diventa una lezione: "Ho una vertebra scheggiata"
Dopo i giorni di paura seguiti all'incidente durante un concerto, la cantante si rac...
Emma e Fibra strepitosi, Michele Zarrillo affaticato ma che grave errore per Jovanotti: meglio tenersi solo Alfa. Pagelle del 26 giugno 2026
Una settimana ricca di singoli di qualità ma anche di qualche scivolone che si potev...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stufo del flauto di Samira Lui: “Volevo bruciarlo”. Ma lei risponde con uno show da 10 e lode
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 30 luglio 2026 Samira Lui torna m...