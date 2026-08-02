"Il campanaro è impazzito": Jovanotti bacchettato dai frati del santuario di Santa Margherita a Cortona. La replica che sorprende tutti Lorenzo Jovanotti ha scherzato sulle campane a festa del santuario di Santa Margherita a Cortona e ha ricevuto subito la risposta ironica dei frati, che lo invitano a chiedere perdono

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

IPA

CONDIVIDI

Basta un pizzico di ironia e il fascino sornione di Cortona per trasformare un tranquillo weekend estivo in un divertente siparietto social. Protagonista assoluto è Lorenzo Jovanotti Cherubini, da sempre legato a doppio filo alla cittadina toscana in provincia di Arezzo e prossimo alla partenza per il Jova Beach Party. Il cantautore ha stuzzicato la curiosità dei fan pubblicando sui suoi canali ufficiali un video esilarante, scatenato dall’ininterrotto e vivace scampanellio proveniente dal panoramico santuario di Santa Margherita.

Nel filmato, diventato virale in un battibaleno, Jovanotti non ha perso l’occasione per scherzare con il suo solito stile travolgente: "Il campanaro è impazzito! Secondo me si è rotto il software delle campane", ha esclamato sorridendo, fantasticando su un’improbabile "emergenza campane" e figurandosi i religiosi del colle intenti a gestire un ipotetico caos tecnologico. Un’uscita spontanea che ha fatto sorridere migliaia di follower, ma che non è certo passata inosservata agli occhi – e soprattutto alle orecchie – dei diretti interessati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’inattesa replica dei frati francescani e il senso del Perdono d’Assisi

La risposta della comunità religiosa non si è fatta attendere e ha sorpreso davvero tutti. I frati della comunità francescana, dimostrando uno spirito ironico da fare invidia ai colleghi dello spettacolo, hanno subito rassicurato il cantante con una nota affettuosa: "Non si è rotto proprio niente, caro Lorenzo!".

I religiosi hanno così colto l’occasione per fare chiarezza sul perché di quei rintocchi così festosi e prolungati. Nessun guasto informatico o tilt di sistema: le campane di Santa Margherita avevano suonato prima per accogliere con calore i giovani pellegrini della tradizionale marcia francescana, e successivamente a mezzogiorno per annunciare l’inizio del Perdono di Assisi, una delle ricorrenze spirituali più sentite e preziose per la tradizione legata a San Francesco.

Una simpatica penitenza per Jovanotti

Lo scambio di battute a distanza si è trasformato in un bellissimo momento di condivisione. Tra una risata e l’altra, dalla cima del colle cortonese è arrivata anche la stoccata finale, lanciata con un grande sorriso da parte della comunità del santuario.

"Ora sarà proprio Jovanotti a dover chiedere il perdono ai frati per l’equivoco!", hanno chiosato scherzosamente i religiosi. Una battuta perfetta che chiude in bellezza un piccolo ‘caso’ estivo. Chissà se ora Lorenzo deciderà di salire a piedi fino al santuario per salire sul campanile, fare pace con i frati e magari cantare insieme a loro. Dopotutto, a Cortona, anche un piccolo errore di valutazione sul suono delle campane può trasformarsi in una splendida occasione per festeggiare insieme. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche