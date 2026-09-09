Jovanotti e il concerto annullato a Barletta. Lui replica sul palco: "Chissà se era vero". La stoccata (inaspettata) Non più Barletta, Jovanotti si è esibito a Bari dopo il concerto annullato per via della presenza di amianto. Il cantante ha reagito così

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Jovanotti ha lanciato una stoccata sul palco del suo Jova Summer Party alla Darsena Marisabella di Bari. Si è trattato in realtà di un recupero del concerto che era inizialmente previsto a Barletta lo scorso 17 agosto. Le autorità preposte sul luogo, dopo diversi controlli, hanno infatti evidenziato delle tracce di amianto proprio nell’area dell’ex Cartiera, luogo in cui si sarebbe dovuto svolgere il live.

Cosa ha detto Jovanotti durante il suo concerto a Bari

"A Barletta c’è l’amianto, chissà se era vero o mica tanto", ha detto ironicamente il cantante durante la canzone Quant’è bello lu primm’ammore. A quel punto, Jovanotti ha ricordato al pubblico quanto accaduto a Barletta e ha anche lanciato una frecciata agli amministratori. "La politica è un brutto affare" – ha detto lui cantando davanti a 35.000 spettatori – "sia quella nazionale che quella locale".

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L’artista ha anche parlato ai fan che si sono detti molto delusi da come sono andate le cose, e dall’impossibilità di tenere il concerto il 17 agosto, com’era programmato. "File di politici tutti intervistati per finire in mostra sopra un telegiornale, ma è sempre e solo una campagna elettorale", ha continuato lui.

Dopodiché, Jovanotti ci ha tenuto a omaggiare – con alcuni versi – la città che lo ha ospitato, cioè Bari. "Scalato le montagne e attraversato i mari, finalmente oggi sono arrivato a Bari", ha continuato. E infine: "La cosa si è risolta con vino e taralli".

La risposta del consigliere Basile

Flavio Basile – Consigliere comunale di Barletta – ha pubblicato un post su Facebook, che è stato rivolto proprio a Jovanotti. "Per quanto mi riguarda, io sono orgoglioso di fare politica nella mia amata città da 20 anni e, a differenza di quanto affermi, non ho rilasciato interviste mettendomi in fila per far campagna elettorale" – ha esordito lui – "perché certo non avrei bisogno di te per farla come pure tutti i miei colleghi di maggioranza ed opposizione!!! Non ti permetto di generalizzare. Tu, proprio tu, voglio ricordarti che grazie a questa politica locale, come la definisci, hai fatto due eventi perfettamente riusciti e, per questa ragione ci sei voluto tornare. Puoi giocare, scherzare, cantare, ma non generalizzare tentando di denigrare la mia amata città e la politica locale. Questo comportamento è da ingrati, ipocriti e, se mi permetti, da ignoranti. Sono deluso ed amareggiato e, sono certo, lo saranno le decine di migliaia di concittadini barlettani che ti hanno ospitato con affetto. Ad maiora". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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