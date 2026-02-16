Trova nel Magazine
Jovanotti, doppia data al Circo Massimo: il Jova Summer Party diventa internazionale (col marito di Elettra Lamborghini)

Dopo il sold out del 12 settembre, Jovanotti annuncia una seconda data al Circo Massimo con Afrojack e DJ set da non perdere.

Jovanotti, doppia data al Circo Massimo: il Jova Summer Party diventa internazionale (col marito di Elettra Lamborghini)

Lorenzo Jovanotti torna a Roma in grande stile e raddoppia l’appuntamento al Circo Massimo: dopo il tutto esaurito della prima serata, l’artista ha annunciato una seconda data il 13 settembre. "Jova al Massimo" chiuderà il tour estivo "L’Arca di Loré – Jova Summer Party", che sta attraversando l’Italia da sud a nord. Un ritorno nella sua città natale, dove musica, festa e atmosfera unica si fondono in un evento imperdibile. Oltre ai live, l’evento proporrà DJ set internazionali che animeranno l’intera giornata.

Jovanotti raddoppia a Roma con una seconda data al Circo Massimo

Dopo aver polverizzato i biglietti della prima serata, Jovanotti ha deciso di regalare ai fan romani un’altra occasione per vivere la magia di "Jova al Massimo". Il Circo Massimo, simbolo storico della città e luogo emblematico per l’artista, si prepara ad accogliere la seconda data del 13 settembre, pochi giorni dopo il compleanno di Lorenzo. Questo evento rappresenta la conclusione in grande stile del tour estivo "L’Arca di Loré – Jova Summer Party", prodotto da Trident Concerts, che ha già attraversato regioni come Sardegna, Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia.

La formula scelta per le serate romane trasformerà il Circo Massimo in un vero e proprio villaggio musicale fin dal primo pomeriggio. Non si tratta solo di concerti: il pubblico potrà godere di un flusso continuo di musica e intrattenimento. Per la prima data del 12 settembre, la console sarà affidata a Benny Benassi, storico collaboratore e amico di Jovanotti, mentre per la nuova serata del 13 settembre si unirà Afrojack, uno dei nomi più noti della scena dance mondiale. Questi set si aggiungono a Gabry Ponte, già annunciato per il tour, confermando la vocazione internazionale e dance dell’evento.

"L’Arca di Loré": musica, bici e nuovi successi

"L’Arca di Loré" non è solo un tour, ma un viaggio che unisce musica, energia e passione per il territorio. Oltre ai concerti, Jovanotti porta avanti il progetto JovaGiro, percorrendo l’Italia in bicicletta per promuovere la mobilità sostenibile e un contatto più diretto con il pubblico e le comunità locali. La colonna sonora della stagione include i grandi classici del repertorio dell’artista, insieme ai brani del sorprendente album "Niuiorcherubini", registrato in soli sei giorni a New York. Il making of dell’album è stato raccontato nello speciale "JOVAYORK – La musica dell’anima", trasmesso recentemente su Sky.

La seconda serata al Circo Massimo promette di essere un vero e proprio "abbraccio gigante" alla città. I biglietti per la data del 13 settembre saranno disponibili dalle ore 14:00 di oggi sui circuiti ufficiali Ticketone e Ticketmaster, offrendo ai fan un’ultima possibilità di partecipare a un evento unico, tra live, DJ set e un’atmosfera di festa senza pari.

