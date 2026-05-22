Jovanotti e Alfa insieme in “Buon Vento”: il duetto che profuma d’estate e libertà Dal 22 maggio esce “Buon Vento”, il nuovo singolo di Jovanotti e Alfa: un viaggio musicale tra mare, partenze e voglia di ricominciare.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

ufficio stampa goigest

CONDIVIDI

Dopo Niuiorcherubini, Jovanotti torna con un nuovo progetto estivo insieme a Alfa, tra le voci più amate del nuovo pop italiano. Il risultato è "Buon Vento", singolo in uscita il 22 maggio per Island Records: una canzone energica e luminosa che parla di partenze, libertà e cambiamenti. Prodotto da Celo e Federico Nardelli, il brano unisce l’anima solare di Jovanotti alla sensibilità emotiva di Alfa, dando vita a un incontro musicale spontaneo e autentico. Più che una semplice canzone, "Buon Vento" è un augurio a trovare il coraggio di prendere il largo, anche nei momenti più difficili.

Un incontro musicale nato tra istinto e condivisione

L’idea del brano è nata quasi naturalmente. Jovanotti ha inviato ad Alfa un primo provino, chiedendogli di aggiungere pensieri, immagini e nuove parole per trasformare quel pezzo iniziale in una collaborazione vera e propria. Alfa ha accolto subito la proposta, restituendo suggestioni legate al mare, ai viaggi e alle partenze. Da lì il progetto ha preso forma fino all’incontro al Karakorum Studio di Cortona, dove il singolo ha trovato il suo equilibrio definitivo. Le due scritture si intrecciano senza forzature: quella dinamica e istintiva di Jovanotti incontra la malinconia luminosa e poetica di Alfa, creando un’atmosfera che richiama l’estate ma anche la riflessione sul cambiamento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Alfa questa collaborazione rappresenta qualcosa di profondamente personale. Il cantautore genovese ha raccontato più volte quanto la musica di Jovanotti abbia influenzato il suo percorso artistico e umano. Non a caso, il primo concerto visto da bambino era proprio quello di Lorenzo, durante il tour di Buon sangue, quando aveva appena cinque anni. Nel brano, il mare diventa la metafora centrale: un luogo simbolico che rappresenta la vita, l’incertezza e la libertà. Da una parte c’è Jovanotti, "capitano" esperto che conosce tempeste e rotte; dall’altra Alfa, ancora all’inizio del viaggio ma con la stessa fame di scoperta. Due generazioni diverse che però si incontrano nello stesso desiderio di movimento.

"Buon Vento" celebra il dialogo tra generazioni della musica italiana

Negli ultimi anni Jovanotti ha fatto della contaminazione artistica una parte fondamentale del suo percorso. Dai duetti con Gianni Morandi alle collaborazioni con Gigi D’Alessio, Khaled e Frankie Hi-NRG MC, fino agli incontri musicali del Jova Beach Party, Lorenzo ha sempre trasformato la musica in uno spazio aperto di scambio e sperimentazione. Anche Alfa, nel frattempo, ha costruito un’identità artistica sempre più riconoscibile. Attraverso canzoni intime e concerti molto partecipati, il cantautore è riuscito a creare un legame forte con il pubblico più giovane, collaborando anche con artisti del calibro di Roberto Vecchioni e Manu Chao.

Jovanotti ha raccontato di aver scoperto Alfa anni fa su TikTok, quando ancora non aveva un contratto discografico. A colpirlo era stata soprattutto la sua fame di musica e la naturalezza con cui riusciva a muoversi nel nuovo panorama digitale. Una stima reciproca che oggi si trasforma finalmente in una collaborazione concreta.

Potrebbe interessarti anche